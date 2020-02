Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry este din ce in ce mai indrazneata. Simpatica "Ciresica" a devenit o adevarata domnisoara, constienta de atuurile si de frumusetea sa. Cantareata le-a facut o surpriza uriasa fanilor, impartasindu-le o fotografie din asternuturi, ce a incins imaginatia oricarui barbat.

- In ultimele saptamani, Bianca Dragușanu a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii și filmulețe in care apare imbracata in rochia de mireasa, iar fanii s-au intrebat daca vedeta se pregatește de nunta.

- Romanii nu au incredere in sistemul public de pensii, dar nici nu pun bani deoparte pentru varsta pensionarii. In ciuda cresterilor salariale recente, doar 11% dintre romanii din mediul urban reusesc sa economiseasca pentru varsta pensionarii, arata un studiu realizat recent. Spre exemplu, pilonul 3…

- Seceta, caldura nefireasca si lipsa zapezii in miez de iarna ne vor scumpi legumele la primavara. Este avertismentul agricultorilor care estimeaza majorari cu 20% a preturilor. Clima atipica afecteaza si graul, astfel ca si pretul painii s-a putea majora. Cartofii, considerati alimentul saracului, se…

- Daca mulți credeau ca Bianca Dragușanu traiește doar pe picior mare, mai tot timpul fiind vazuta in locații de lux, vedeta are mare grija ca fetița sa sa cunoasca cat mai multe lucruri noi și interesant. Blondina a ales sa-și petreaca ziua de sambata alaturi de Sofia, la gradina zoologica.

- Gina Pistol se afla in Asia, unde filmeaza pentru reality-show-ul „Asia Express” de la Antena 1. Aceasta a dezvaluit caror lucruri le simte lipsa de cand se afla in Asia. „Suntem plecați de acasa de doua luni, dar avem impresia ca a trecut mai bine de jumatate de an de cand suntem aici. Imi lipsește…

- Cornel Galeș a murit, dar raman multe semne de intrebare referitoare la circumstanțele in care s-a produs accidentul de langa Valencia (Spania). Fostul soț al Ilenei Ciuculete a fost singurul care a murit, deși in mașina se mai aflau alți doi barbați, iar unul este de negasit. Cine va mosteni…