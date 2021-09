Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a postat primele imagini cu ea și proaspatul ei soț, din „saptamana de miere”. Ea și Toni Iuruc au evadat pentru cateva zile in Turcia, la Bodrum. Cei doi au facut cununia civila saptamana trecuta. Campioana noastra nu are prea mult timp liber. Pentru ea urmeaza turneul de la Indian Wells,…

- Leylah Fernandez a fost invinsa de Emma Raducanu in finala de la US Open, dar a uimit intreaga lume a tenisului prin rezultatele inregistrate la New York. Sportiva din Canada a declarat, sambata, ca interacțiunea cu publicul o ajuta sa fie la cel mai bun nivel al sau. „Cred ca voi purta aceasta infrangere…

- Bianca Andreescu a fost eliminata de la US Open dupa un adevarat thrilller cu Maria Sakkari. Sportiva care reprezinta Canada a fost la doua puncte distanța de victorie în tiebreakul setului al doilea, dar s-a vazut învinsa dupa o partida maraton, încheiata târziu în noapte…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu, detinatoarea trofeului (cucerit in 2019), a fost eliminata in optimile de finala ale turneului feminin de tenis de la Montreal (Canada), de categoria WTA 1.000, dotat cu premii totale de 1.835.490 de dolari, fiind invinsa in trei seturi, 6-7 (5/7),…

- Mihaela Radulescu și Felix Baumgartner traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de 6 ani. Cei doi iubesc sporturile extreme și nu ezita sa profite din plin de fiecare ocazie pe care o au, pentru a simți adrenalina. Vedeta a postat pe contul de socializare, imagini surprinzatoare cu iubitul…

- Pe 12 august se implinesc exact 3 luni de cand Simona Halep nu a mai evoluat in circuitul profesionist de tenis, in urma accidentarii din meciul cu Angelique Kerber, la Openul de la Roma. Sportiva romana revine pe terenul de tenis la turneul WTA 1000 de la Montreal, de pe poziția 13 WTA. Romania…

- Simona Halep și-a aflat traseul de la WTA Montreal. Are primul tur liber, iar in cel secund va da peste americanca Danielle Collins sau peste elvețianca Jil Teichmann. Traseul Simonei Halep la turneul din Canada este unul extrem de dificil. In turul 3 i-ar putea ieși in cale rusoaica Anastasia Pavlychenkova…

- Bianca Andreescu anunta ca nu va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Jucatoarea canadiana de tenis a luat aceasta decizie „din cauza tuturor provocarilor generate de pandemie”. Sportiva spune ca spera sa reprezinte Canada la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024. „Visez sa reprezint Canada…