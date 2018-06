Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Chindiei, Nicolae Croitoru, e dezamagit dupa ce echipa sa a pierdut la penalty-uri promovarea in Liga 1, scor 0-3. La capatul celor doua manșe scorul a fost egal, 1-1. "Tot visul n-a naruit, toata munca. Este pacat. Am fost mai aproape. Tin sa-i felicit pe jucatori pentru cele doua jocuri…

- Chiar și astazi, sau cu atat mai mult astazi, in plin boom al online-ului, a trimite mostre de produse prin poșta poate avea un impact deosebit asupra audienței tale ținta. Ai fi surprins sa afli cate persoan eprefera curierul tradițional. Te va costa mai mult, este adevarat, și in plus vei pierde multe…

- Formatia FC Parma si-a asigurat promovarea in prima liga a campionatului Italiei, vineri, in urma victoriei din meciul cu La Spezia, scor 2-0, din ultima etapa din Serie B, informeaza news.ro.Club aflat in faliment in 2015, Parma a fost retrogradat inn liga a patra, iar apoi a reusit promovarea…

- • SCM Gloria – RC Barlad, sambata, de la ora 11,00 Partida de „totul sau nimic” pentru rugbistii de la SCM Gloria, sambata, pe stadionul din Parcul Tineretuului! De la ora 11,00, in semifinalele play-offului Diviziei Nationale de Seniori, echipa buzoiana, campioana sezonului regulat, o va infrunta pe…

- Cei care doneaza sange ar putea primi sms-uri de multumire si de mobilizare; Proiectul de lege depus in Parlament iși propune sa creasca numarul celor care „dau dovada de spirit civic” și apeleaza la donarea de sange. Mesajul va cuprinde și nevoia curenta de sange, tipul si cantitatea necesara in cazuri…

- Componentii echipajului de la ACS Vointa Arad au fost Claudiu Babos, Damian Vidacs, Mihai Munteanu, Marius Moise, Eduard Ilea si Fanel Milos, care participa pentru al doilea an la aceasta intrecere. La finalul celor patru probe – slalom, sprint, had to had si down river – sportivii…

- Subiecte ce țin de reforma MAI, combaterea traficului de fiinte umane, imbunatatirea conditiilor in izolatoarele de detentie provizorie, reducerea relelor tratamente, abuzului si discriminarii fata de persoanele aflate in custodia politiei, combaterea corupției au fost discutate

- Magistratii trebuie sa recapete increderea cetațenilor prin promovarea de decizii echilibrate, corecte și prin eradicarea corupției. Este mesajul ministrului Justiției, Victoria Iftodi, transmis la Adunarea Generala a Judecatorilor.