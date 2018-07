Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Lungu, fostul soț al prezentatoarei de televiziune Anca Lungu, nu poate sa stea prea mult timp departe de fiica lor. Acesta a mers in Franța, acolo unde este stabilita fosta nevasta, pentru a o vedea pe Natalia. Vedeta de televiziune Anca Lungu a fost casatorita cu Ștefan Lungu, insa cei doi…

- Senegal a invins Polonia, 2-1, in al doilea meci al grupei H de la CM 2018, dupa un meci in care lesii s-au intrecut in gafe. Dupa succesul Japoniei in fata Columbiei, 2-1, Senegal a produs si ea surpriza in fata Poloniei, pana si scorul fiind identic. Dupa 20 de minute in care…

- Mai multe persoane au fost ranite in urma unui atac armat produs luni seara in orasul Malmo, situat in sudul Suediei, afirma surse citate de presa locala. Incidentul armat a avut loc luni seara in zona Drottninggatan, situata in centrul orasului suedez Malmo, informeaza publicatia Sydsvenskan.…

- Conchita noastra este una total diferita de Conchita Wurst! Vedeta nu inceteaza sa-și uimeasca fanii cu postari care mai de care mai indecente și mai nonconformiste și niciodata nu asculta de gurile rele care ii mai adreseaza uneori cuvinte urate.

- In premiera, Oana Cuzino, medicul care prezinta cunoscuta emisiune tv “Ce se intampla, doctore?”, apare pe coperta revistei Unica alaturi de fiica ei, Noemi. Imaginea este una spectaculoasa pentru ca in niciun caz cele doua nu par mama și fiica, ci mai degraba surori! Intr-un interviu acordat revistei,…

- Viața lui Nicolae Guța este, fara doar și poate, mult mai interesanta decat a multor oameni, scrie cancan.ro. O telenovela in curs de desfașurare, din care dispar personaje, apar altele noi, dar el e constant in rol și pare ca, din pacate, are mai mereu de suferit. Și "Esmeraldele" lui sunt cele…

- Una dintre cele mai indragite interprete de muzica populara din Romania e in stare grava! Indragita cantareața Maria Butaciu (78 de ani) se afla in coma la Spitalul Floreasca. Anunțul a fost facut de Mioara Velicu.„Fiica ei sta langa ea și o supravegheaza, este disperata. Maria este internata…