FOTO / Betty Stoian, mesaj tran"ant pe internet, pentru gurile rele: ~Pur "i simplu n-am ce vorbi cu tine

- Betty Stoian traverseaza cea mai frumoasa perioada din viața ei. Fiica lui Salam i-a spus „da” in urma cu doar cateva saptamani alesului inimii sale, Catalin Vișanescu și se pregatește sa aduca pe lume un baiețel.

- Zi mare in familia lui Florin Salam! Fiica sa, Betty, i-a spus „da” lui Catalin Vișanescu, in fața starii civile. Viitoarea mamica, insarcinata in ultimul trimestru, a purtat o rochie alba extrem de eleganta, care i-a pus perfect in evidența burtica.

- Betty Salam este in al nouElea cer de cand a aflat cE urmeazE sE devinE mamE. Fiica lui Florin Salam xi iubitul ei, CEtElin VixEnescu, trEiesc o frumoasE poveste de dragoste, iar in acest an vor face xi cununia civilE.

- Betty Stoian a fost extrem de enervatE de un fan, care i-a adresat un comentariu rEutEcios la cea mai recentE fotografie postatE pe Instagram. Extrem de maturE, Betty l-a pus imediat ~cu botul pe labe.

- Betty Salam a ramas gravida, dupa ce iubitul a aflat ca e infertil. Fiica lui Florin Salam a facut declarații emoționante in cadrul emisiunii “Vorbește lumea”. Aceasta a dezvaluit ceea ce nimeni nu a știut pana acum. Betty Stoian a anunțat recent ca va deveni mama , pentru prima oara. „Catalin și-a…

- Betty Salam, fiica binecunoscutului cantareț de manele Florin Slama, a vorbit despre sarcina la o emisiune de televiziune. Fiica lui Florin Salam, Betty, are o relație cu un tanar care se numește Catalin Vișanescu . Betty Salam urmeaza sa devina mamica pentru prima oara , ea fiind insarcinata in patru…

- Dupa ce mai multe zvonuri cu privire la o posibila sarcina au ridicat numeroase semne de intrebare și dupa zile intregi de speculații, Betty Stoian a recunoscut ca este insarcinata. Imediat dupa aceasta, fiica lui Florin Salam a plecat alaturi de iubitul sau, Catalin Vișanescu, in Dubai, intr-o vacanța…

- Gorjeanca are o relație de mai mulți ani cu un celebru manelist cu care are doi copii, iar al treilea este pe drum și se pare ca ea nu este singura graviduța din familie, caci fiica sa vitrega este și ea insarcinata. Roxana Dobre, originara din Gorj, iubita lui Florin Salam, va deveni pentru…