Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul Gabrielei Cristea pentru fiica ei, de Ziua Copilului. Vedeta și-a inceput emisiunea de la Antena Stars, cu o declarație emoționanta pentru cea mai importanta ființa din viața ei. „Astazi a fost o zi deosebita. A fost prima zi de 1 iunie in care am sarbatorit-o pe fiica mea. N-am facut lucruri…

- Betty Stoian urmeazE sE devinE, anul acesta, mEmica unui bEie:el ce se va numi Matias tefan. Fiica lui Florin Salam este in culmea fericirii, alEturi de CEtElin Vi"Enescu, cel care ii va deveni, in doar cateva luni, so:.

- Betty Salam este in al nouElea cer de cand a aflat cE urmeazE sE devinE mamE. Fiica lui Florin Salam xi iubitul ei, CEtElin VixEnescu, trEiesc o frumoasE poveste de dragoste, iar in acest an vor face xi cununia civilE.

- Betty Stoian a fost extrem de enervatE de un fan, care i-a adresat un comentariu rEutEcios la cea mai recentE fotografie postatE pe Instagram. Extrem de maturE, Betty l-a pus imediat ~cu botul pe labe.

- Betty Salam a ramas gravida, dupa ce iubitul a aflat ca e infertil. Fiica lui Florin Salam a facut declarații emoționante in cadrul emisiunii “Vorbește lumea”. Aceasta a dezvaluit ceea ce nimeni nu a știut pana acum. Betty Stoian a anunțat recent ca va deveni mama , pentru prima oara. „Catalin și-a…

- Fiica lui Florin Salam a ales numele bebelușului. Betty este insarcinata și traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei. Invitata in cadrul emisiunii de la Pro tv, Betty a dezvaluit ce nume a ales pentru baietelul ei. Este un omagiu adus mamei ei care a murit de foarte tanara. “E baietel si o sa-l…

- Gorjeanca are o relație de mai mulți ani cu un celebru manelist cu care are doi copii, iar al treilea este pe drum și se pare ca ea nu este singura graviduța din familie, caci fiica sa vitrega este și ea insarcinata. Roxana Dobre, originara din Gorj, iubita lui Florin Salam, va deveni pentru…

- Betty Stoian ar fi gravida! De mai multe ori au aparut speculații conform carora bruneta ar urma sa aduca pe lume un copil, insa de fiecare data ea a infirmat totul. De aceasta data lucrurile par sa stea altfel.