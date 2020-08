Stiri pe aceeasi tema

- Trafic dirijat la ieșire din Buzau spre Ploiești, in zona Hanul lui Ținta, dupa ce zeci de navete pline cu bere au cazut din remorca unui camion și s-au impraștiat pe carosabil. Evenimentul s-a produs la intersecția DN1B cu DN2E85. La un moment dat, șoferii au vazut cum zeci de sticle pline cu bere…

- Traficul se desfasoara cu mare dificultate la intersectia bulevardului 1 Decembrie 1918 cu bulevardul I.C.Bratianu din Constanta, din pricina unei avarii ENEL.Amintim ca, Enel Energie S.A. a comunicat ca va intrerupe alimentarea cu energie electrica in data de 04.08.2020, la punctele termice nr. 67…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a "batut cu pumnul în masa" la reuniunea la nivel înalt a sefilor de stat si de guvern de la Bruxelles dedicata planului de relansare economica a UE pentru a denunta reaua vointa a unora din omologii sai, transmite AFP, preluata de Agerpres.…

- Un accident rutier a avut loc, miercuri dimienața, pe centura Valcele - Apahida.Di priemel informații, o mașina a fost rasturnata pe marginea drumului.La fața locului intervin mai multe echipaje SMURD și echipaje ale Poliției.Traficul in zona a fost ingreunat.Vom reveni cu amanunte...FOTO: Facebook…

- „Consiliul Judetean a inselat asteptarile locuitorilor din Letcani, ale tuturor iesenilor de fapt", a sintetizat liderul grupului liberal din CJ mandatul care tocmai se incheie. Langa Centrul de Transfer Tehnologic pentru Agricultura si Zootehnie TransAgropolis de la Letcani, Romeo Vatra a enumerat…

- Ziarul Unirea Instituții de stat din Romania, ținta unor atacuri informatice. Poșta Romana printre țintele hackerilor Instituții de stat din Romania, ținta unor atacuri informatice. Poșta Romana printre țintele hackerilor Bitdefender a identificat o campanie de email-uri cu tentativa de inșelatorie…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe DN1, la Unirea: 3 persoane ranite in urma unei coliziuni. Traficul este ingreunat ACCIDENT rutier pe DN1, la Unirea: 3 persoane ranite in urma unei coliziuni. Traficul este ingreunat Un accident rutier a avut loc joi, in jurul orei 13.40, pe DN1, in localitatea Unirea,…

- Noul coronavirus nu si-a dezvaluit inca toate secretele pentru oamenii de stiinta, dar devine din ce in ce mai evident ca efectele sale asupra corpului uman nu se limiteaza doar la plamani. Acum, doctorii incearca sa inteleaga daca una dintre cele mai neasteptate tinte ale sale este chiar creierul -…