- Un tanar in varsta de 29 ani a murit injunghiat in plin centrul municipiului Satu Mare, la cateva sute de metri de sediul Politiei. Sefii institutiei au fost convocati, luni, la Parchetul de pe langa Tribunalul pentru a discuta despre ordinea publica din oras.

- Marta Temido, ministrul portughez al Sanatatii, sustine ca bebelusul, o fetita de patru luni din regiunea Lisabona, suferea de cardiopatie congenitala grava si a decedat dupa ce s-a infectat de la o ruda. Citeste si:Autoritatile sanitare din China avertizeaza. Coronavirusul poate fi luat de…

- Viceprimarul comunei Certeze, județul Satu Mare, a fost atacat, joi, de un barbat, cu un cuțit, in sediul primariei, acesta fiind ranit la o mana. Primarul și alte doua persoane au fost lovite. Polițiștii din Satu Mare au declarat ca un barbat de 50 de ani din Certeze a intrat in sediul primariei și…

- Viceprimarul localitații Certeze din județul Satu Mare, Ioan Aurel Ciorba, a fost atacat in sediul primariei, de catre un barbat inarmat cu un cuțit, relateaza Mediafax.Acesta afost ranit la o mana, iar primarul și alte dpua persoane au fost lovite. ”Leziunilesuferite de cele patru persoane sunt superficiale…

- In 2018, un angajat de 63 de ani al Bazinului, aflat in prag de pensionare, a cazut de la 5 metri inalțime, in incercarea de a monta o pompa pe fundul unui bazin. Accidentul de munca a fost cercetat de inspectori, aceștia constatand ca Primaria s-ar... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un bebeluș de 3 luni, din Satu Mare, a murit, marți, dupa ce a aspirat, accidental, lapte, in timp ce era hranit, informeaza Mediafax.Citește și: Testare MAJORA la Primaria Alba Iulia: aproximativ 250 de angajați au fost testați; DSP, in stare de alerta; programul cu publicul a fost suspendat…

- Guiness World Recors a desemnat-o post-mortem pe Jessi Combs drept deținatoarea recordului de viteza pe uscat stabilit de o femeie, ea murind in timp ce incerca sa doboare fostul record, informeaza BBC.

- In momentul in care s-a sinucis, copilul se afla intr-o alta camera din apartamentul in care locuiau cei doi, intr-un bloc din cartierul Pacurari. Medicii sositi la fata locului nu au mai putut face nimic pentru a-l ajuta, barbatul fiind mort cu aproape o ora inainte sa ajunga la locul respectiv. Politistii…