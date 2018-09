Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Rotary Suceava-Bucovina va organiza joi, 13 septembrie 2018, incepand cu ora 19:00, a șaptea editie a evenimentului cultural „Simfonii de Toamna”. Anul acesta, sucevenii vor petrece o memorabila seara de toamna in compania renumitilor artisti de la Opera Naționala Romana Iași, artiști care vor…

- Meșterii și producatorii tradițional prezenți la a doua ediție a Targului de produse traditionale, mestesugaresti si artizanale ’’Produs de Oas și Maramures’’ au fost recompensați, joi, cu o diploma din partea primarului Aurelia Fedorca și a managerului cultural Natalia Lazar. ”Va felicit pentru ca…

- In semn de omagiere a celui mai reprezentativ prozator teleormanean, Marin Preda, unul dintre marii nostri scriitori nationali, nascut acum 96 de ani,la 5 august 1922, in satul Silistea Gumesti,din Campia Dunarii,Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman, in parteneriat cu Scoala Gimnaziala “Marin Preda”…

- La doar o saptamana dupa ce in Abrud s-a desfașurat pe durata a doua zile Festivalul-Concurs Național de Folclor „Inimi fierbinți in Țara de Piatra”, maine, 4 august, Cupru Min SA Abrud organizeaza in Piața Eroilor din centrul orașului „Ziua Minerului”, aceasta fiind o ediție speciala, dedicata Centenarului…

- Dupa succesul inregistrat anul trecut, a doua ediție a Targului de produse traditionale, mestesugaresti si artizanale ’’Produs de Oas și Maramures’’ se deschide miercuri, 1 august, la Negrești-Oaș. Organizat sub brandul Zestrea Oașului, targul va reuni zilnic in Parcul Central din Negrești-Oaș, din…

- Cateva mii de persoane, care nu s-au speriat de ziua presarata cu reprize de ploaie de Sfantul Ilie, au asistat ieri seara, la Campeni, la inchiderea celei de-a XXII-a ediții a Festivalului de Folclor „Sus, sus, sus, la moți la munte!”, un eveniment special organizat in anul Centenarului Marii Uniri…

- In anul Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, in „Capitala Țarii Motilor” se va desfasura pe durata a patru zile cea de-a XXII-a editie a Festivalului de Folclor „Sus, sus, sus, la moti la munte!”, eveniment organizat, prin traditie, de Primaria si Consiliul Local Campeni inaintea Targului…

- Lions Club Turda – Campia Turzii organizeaza prima editie a „Targului de Purici”,in perioada 9-10 iunie 2018, in incinta Colegiului Tehnic Turda, in vederea strangerii de fonduri pentru sustinerea proiectelor sale umanitare : screening ocular la copiii din gradinite, actiuni pentru sanatatea populatiei…