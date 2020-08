Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 200 de persoane au manifestat duminica la Bruxelles impotriva restrictiilor anti-COVID, unii acuzand autoritatile si expertii ca se afla in solda industriei farmaceutice, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.'Corona circ', 'corpul meu, alegerea mea', se putea citi pe pancarte.…

- Litoralul Marii Negre, una dintre zonele cu risc de contaminare Foto anat.ro Statiunile de pe litoral sunt cele mai aglomerate din țara în aceasta perioada, iar riscul de contaminare este crescut. Cu toate acestea, masurile impuse de autoritați pentru prevenirea și limitarea raspândirii…

- Olanda nu va introduce purtarea obligatorie a maștii ca masura de combatare a raspandirii coronavirusului. Guvernul a anunțat ca se va colabora cu autoritațile locale pentru a convinge populația sa respecte regulile de distanțare fizica și igiena.

- Incepand cu data de 5 august, este obligatorie purtarea maștilor in orașele olandeze Amsterdam și Rotterdam, in locurile cele mai frecventate, precum celebrul district Roșu, pentru a limita raspandirea virusului, relateaza Hotnews.Acestcartier s-a redeschis la 1 iulie dupa aproape trei luni de inchidere…

- In prezent, legea britanica permite purtarea unor acoperaminte simple pe fata, fie ele si din stofa, fara sa prevada expres ca trebuie sa fie vorba de masti de protectie. Totodata, singurele spatii unde este obligatoriu sa ai fata acoperita sunt cele din transportul public. Conform presei britanice,…

- Amenzi de pana la 2.500 de lei risca cei care nu poarta masca de protecție in spațiile publice inchise, precum magazine, mijloace de transport in comun sau birouri ale instituțiilor publice care au relații cu publicul. La aceeași valoare a amenzii pot ajunge cei care merg in afara localitații fara declarație…

- De astazi, intra in vigoare starea de alerta, iar toate instituțiile cu atribuții de control vor fi trimise pe teren, avand sarcina sa verifice și sa sancționeze incalcarea regulilor stabilite prin lege. Astfel, de astazi, autoritațile vor putea da, din nou, amenzi pentru incalcarea restricțiilor. Grupul…