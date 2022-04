FOTO| B.C.C.O. Alba Iulia, percheziții in trei județe alaturi de DIICOT: Au descins la traficanți de droguri din Spania. Cum acționau traficanții FOTO| B.C.C.O. Alba Iulia, percheziții in trei județe alaturi de DIICOT: Au descins la traficanți de droguri din Spania. Cum acționau traficanții Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Timisoara impreuna cu lucratorii de politie judiciara din cadrul B.C.C.O. Timisoara fac joi dimineata 61 perchezitii domiciliare, in judetele […]