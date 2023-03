Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, in cursul nopții de joi spre vineri, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o locuința și doua anexe improvizate in zona „Colonia Veche” din Pata Rat. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stins incendii și, preventiv, un echipaj SMURD. Forțele de intervenție au gasit cele trei imobile, care totalizau o suprafața de aproximativ 40 de metri patrați, cuprinse in totalitate de flacari. Pe timpul operațiunilor de stingere pompierii au gasit inauntrul acestora și corpul ars al unui barbat de aproximativ 40 de ani,…