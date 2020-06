Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier in zona a fost blocat in urma impactului dintre un autoturism si un autotren. Doua persoane fiind ranite in urma impactului. Citeste si: Accident rutier grav intre un microbuz si un TIR. Opt persoane, ranite in urma impactului VIDEO Conform IPJ Alba, conducatorul autoturismului,…

- Zi neagra pentru un barbat din București care a fost gasit mort in parcul IOR (Titan) din sectorul 3. Un paznic al parcului a solicitat de urgența intervenția autoritaților. In urma identificarii cadavrului, un barbat a solicitat intervenția poliției prin apel la 112: „In aceasta dimineața, prin apel…

- Pompierii din Aiud intervin la Garbova de Sus pentru extragerea unei persoane care a cazut intr-o fantana. „Detașamentul de pompieri Aiud intervine cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, o ambulanța SMURD B2 și o ambulanța TIM C1, pentru acordare prim ajutor și descarcerare, in loc. Garbova…

- Pompierii din Aiud intervin, vineri, pentru acordare de prim-ajutor și descarcerare la un accident de munca produs in orașul Teiuș. UPDATE: In urma intervenției, pompierii au reușit extragerea barbatului, acesta fiind predat echipajului de pe Ambulanța. Știrea inițiala: ”Din primele informații ar fi…

- Cadavrul cunei femei de 87 de ani a fost gasit carbonizat, de pompierii militari, in casa sa din Blaj, in timp ce acestia interveneau, miercuri dimineata, pentru stingerea unui incendiu care cuprinsese locuinta. Potrivit IPJ Alba, in aceasta dimineața a avut loc un incendiu la o locuința din Blaj. In…

- Un incendiu a izbucnit joi dupa-amiaza, in jurul orei 17:00, la o magazie cu lemne de la Manastirea Rameț. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Aiud intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la o magazie cu lemne, la Manastirea Rameț. Pompierii intervin cu doua autospeciale…

- Pompierii din Alba au interveni joi dupa-amiaza pentru stingerea unor incendii de vegetație, in zona localitaților Miraslau și Campeni. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Aiud a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma pentru localizarea și stingerea unui incendiu de vegetație…

- Ziarul Unirea FOTO| INCENDIU de vegetație la Aiud: Intervin pompierii cu o autospeciala Un incendiu de vegetație a izbucnit la Aiud, pe str.Izvorului, duminica dimineața. A ars aproximativ 0,5 ha de vegetație uscata. Detașamentul de pompieri Aiud a intervenit pentru localizarea și stingerea unui incendiu…