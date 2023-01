Stiri pe aceeasi tema

renurile de metrou vor circula conform graficelor pentru zilele de weekend și sarbatori legale, la un interval de 10 minute, in perioada sarbatorilor de Craciun și in noaptea de Revelion, anunța Metrorex.

Un barbat din judetul Constanta a fost arestat preventiv dupa ce a imbrancit si a lovit un politist care incerca sa bage in autospeciala o alta persoana, pentru a o duce la sediul Politiei Ovidiu, potrivit news.ro.

Un barbat in varsta de 49 de ani a amenințat și lovit in burta un polițist, dupa ce fiul sau, de 16 ani, a fost prins conducand o mașina in Poarta Alba, județul Constanța, informeaza Mediafax.

Un barbat de 40 de ani a murit, miercuri, dupa ce a fost prins sub o garnitura de tren, in apropierea depoului din Cluj-Napoca, informeaza Agerpres.

Un barbat in varsta de 44 de ani, din municipiul Targu Jiu, a decedat marti dupa ce a cazut de la o inaltime de 30 de metri, in timp ce efectua lucrari de renovare a unei hale industriale aflata in localitatea Barsesti, a anuntat IPJ Gorj.

O geanta in care se aflau bani, carduri bancare, un laptop si documente personale a fost gasita, de un jandarm aflat in timpul liber, in cosul de cumparaturi din parcarea unui hipermarket din municipiul Giurgiu, bunurile fiind returnate proprietarului care a marturisit ca nu mai avea speranta ca

Un barbat a murit, vineri, in localitatea Pata, dupa ce un tractor s-a rasturnat peste el, intr-o zona impadurita.