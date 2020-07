FOTO: Băile sărate Ideciu, deschise pentru noul sezon estival Baile sarate de la Ideciu de Jos și-au deschis porțile in noul sezon estival sambata, 4 iulie, prilej pentru locuitorii zonei, și nu numai, sa se bucure de afecțiunile terapeutice ale apei sarate și a namolurilor minerale. Ca și așezare, stațiunea balneoclimaterica Ideciu de Jos se afla la o altitudine de 550 de metri, in … Sursa articolului: FOTO: Baile sarate Ideciu, deschise pentru noul sezon... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

