FOTO: B-unicii, în vizită la Crama Petry Dupa perioada luuunga de stat doar "acasa" din cauza pandemiei, am decis sa ne luam inima in dinți și vara aceasta sa facem cat mai multe excursii in cautarea unor locuri inedite din judetul Mures. Dupa alte cateva iesiri, de data aceasta am ales un loc, nu foarte departe de oras, unde am fost singurii … Post-ul FOTO: B-unicii, in vizita la Crama Petry apare prima data in Stiri din Mures... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

