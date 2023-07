FOTO. Avion prăbușit în Brașov. Pilotul nu a mai putut fi salvat Un aparat de zbor s-a prabusit, sambata, intre localitatile Rasnov si Tohanu. Pilotul a fost gasit inconștient, dar nu a mai putut fi salvat. ISU Brasov a anunțat ca pilotul avionului de mici dimensiuni a fost declarat decedat. El avea 56 de ani și era singur in aparatul de zbor. La locul accidentului s-au deplasat […] The post FOTO. Avion prabușit in Brașov. Pilotul nu a mai putut fi salvat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un aparat de zbor s-a prabușit sambata intre localitațile Rașnov și Tohan, din județul Brașov. Potrivit ISU Brașov, aparatul de zbor s-a prabușit intre localitațile Rașnov și Tohan. La fața locului s-au deplasat elicopterul SMURD, un echipaj SMURD, o ambulanța SAJ, doua autospeciale de stingere și un…

- Pilotul unui elicopter a murit dupa prabusirea aparatului de zbor, in vestul Canadei, fiind al treilea deces in ultimele zile legat de eforturile de a stinge flacarile, in cel mai grav sezon de incendii de vegetatie din tara, din cate s-au inregistrat, potrivit The Guardian. Pilotul era singur in elicopter…

- Cinci persoane și-au pierdut viața și alte opt au fost ranite luni, cand un avion Cessna 208 s-a prabușit intr-un hangar al unui centru de parașutism pe timp de vreme rea, au anunțat autoritațile, citate de AP. Un avion de dimensiuni mici s-a prabusit luni seara pe un hangar dintr-un aeroport in apropiere…

- Proprietarul unui Porsche de peste 60.000 de euro a devenit viral dupa ce a fost surpins de camerele de supraveghere dintr-o spalatorie din Brașov in timp ce baga in mașina galeata și mopul gasite in incinta. Cel care a postat imaginile, proprietarul spalatoriei, a revenit dupa cateva ore cu o alta…

- Tavanul unui imobil s-a prabușit, joi dimineața, peste muncitorii care lucrau la renovarea cladirii, in localitatea Apahida, din Cluj. Patru persoane au fost scoase de sub daramaturi. Acoperișul Caminului Cultural, situat pe strada Libertatii din Apahida, s-a prabusit peste mai multi muncitori. La fata…

- O aeronava a aterizat de urgenta la Bucuresti dupa ce unui pasager i s-a facut rau, iar echipele medicale au intervenit si au aplicat manevre de resuscitare, dar acesta nu a mai putut fi salvat, a anuntat Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB). Potrivit Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti,…

- Sute de obiecte de ceramica importate, dar vandute de catre comerciantii din localitatea Horezu, Valcea, ca ceramica de Horezu, au fost descoperite in urma unui control facut de catre autoritați. Politistii au descoperit la comerciantii din Horezu zeci de mii de euro cash, cu privire la care detinatorii…

- O aeronava de agrement a aterizat de urgența pe un camp, intre Sinești și Movilița, din județul Ialomița, dupa ce a ramas fara combustibil. Nu au fost persoane ranite. Potrivit ISU Ialomița, accidentul a avut loc joi, la ora 9.45 și a fost anunțat de șoferii din trafic. Aceștia au sunat la 112 și au…