Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii pot circula pe prima porțiune din DJ 691, intre autostrada și Giarmata pe patru benzi in condiții de șantier. Anunțul a fost facut de Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, dupa ce vineri s-a deplasat pe șantier ca sa vada care este ritmul lucrarilor.

- Lucrarile la „autostrada urșilor”, tronsonul lipsa din Autostrada A1 Sibiu – Nadlac, vor incepe in curand. Constructor este Dorinel Umbrarescu, care va incepe lucrarile și centura de sud a Timișoarei, acolo unde contractul cu Tirrena Scavi a fost reziliat. Șoferii care circula pe A1, tronsonul Nadlac…

- Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, și Cosmin Tabara, viceprimarul Timișoarei, sunt suparați pe faptul ca la statuia lui Ion I.C. Bratianu din Parcul Civic s-au strans mai mulți saci de gunoi. Lucrarile incepute in 2019 aici inca nu au fost recepționate, lucru care complica, din punctul…

- A fost finalizat studiul de fezabilitate pentru noul stadion al Timișoarei, care se va ridica in locul vechii arene „Dan Paltinișanu”. Anunțul a fost facut, miercuri, de catre Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș. Acesta a facut publice prime randari cu viitoarea infațișare a stadionului.

- Sambata, incepand cu ora 10:00 Se deschide circulația pe porțiunea parțial modernizata din DJ 691, in zona nodului cu A1 de la Giarmata. Ca urmare a finalizarii unei noi etape din proiectul de largire la 4 benzi a DJ 691 in zona accesului spre A1 de la Giarmata, incepand de sambata, 27 mai, din jurul…

- Lucrarile la tronsonul din Dumbravița al drumului județean care leaga Timișoara de autostrada A1, pe nodul de la Giarmata, ar urma sa inceapa in luna august sau septembrie a acestui an, dupa finalizarea licitației care va fi lansata in aceste zile de catre Consiliul Județean Timiș. Va reamintim ca proiectul…

- Lucrarile la noua maternitate a Spitalului Județean din Timișoara se desfașoara intr-un ritm de care Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, spune ca este mulțumit. Viitorul spital de obstetrica și ginecologie, care va fi deservit de personalul Maternitații Bega, trebuie sa fie gata pana…

- Restricții pe autostrada A10, Sebeș-Turda. Restricțiile de pe autostrada A10, Sebeș-Turda se prelungesc. In zona nodului de la Alba Iulia Nord a aparut o a doua tasare a carosabilului, anunța Agenția de presa Rador, care citeaza Radio Cluj. Constructorul primului lot a inceput demolarea sensului spre…