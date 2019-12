FOTO: Autoturism intrat într-un cap de pod, la Crainimăt Trei persoane au fost implicate, miercuri, intr-un accident rutier care a avut loc, pe DN 17, in localitatea Crainimat dinspre Beclean, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de un cap de pod, dupa care s-a rasturnat in afara parții carosabile. Un autoturism care circula pe direcția Dej – Beclean – Bistrița a intrat in coliziune cu un cap de pod, la intrare in localitatea Crainimat, apoi s-a rasturnat in afara parții carosabile. In accident au fost implicate trei persoane, dintre care una a ramas blocata. La locul accidentului au intervenit modulul SMURD cu echipajul de terapie intensiva… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Sangeorz Bai a fost ranit și a ajuns la spital, dupa ce autoturismul pe care in conducea a fost implicat intr-un accident rutier petrecut, vineri seara, pe DN 17D, in localitatea Maieru. Mașina a fost lovita din spate de o alta, care nu a pastrat distanța regulamentara. La volanul celei…

- Un pieton a fost lovit in aceasta dupa-amiaza de o mașina, pe DN 17, in localitatea Livezile. Este vorba despre un barbat din Bistrița, care a traversat neregulamentar strada și fara sa se asigure. Victima a fost transportata in stare grava la spital. Șoferul mașinii este din județul Suceava. La locul…

- Un barbat in varsta de 79 de ani, din Silivașu de Campie, care circula pe marginea DN16 in calitate de pieton, a fost accidentat grav de un tractor. Acesta a ajuns la spital cu plagi multiple și un picior fracturat. Un batran a fost acroșat de un tractor, luni, in localitatea Silivașu de Campie. Barbatul…

- Un autotren care transporta lemne, s-a rasturnat in localitatea Teaca din județul Bistrița-Nasaud. Șoferul a ramas incarcerat, insa a fost extras de ceilalți participanți la trafic, pana sa ajunga echipejele medicale la locul accidentului. Un TIR s-a rasturnat in localitatea Teaca. La locul accidentului…

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu puțin timp, pe Bulevardul Republicii din municipiul Bistrița, in care sunt implicate doua autoturisme. Unul dintre acestea s-a rasturnat. Niciuna dintre persoanele aflat in cele doua mașini nu a ramas incarcerata. La locul accidentului au fos direcționate un…

- Accident rutier pe DN17, intre localitațile Șintereag și Beclean, unde șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și a ieșit in afara parții carosabile, ajungand intr-un cap de pod. Barbatul consumase alcool inainte de a urca la volan, astfel ca s-a ales cu dosar penal. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud,…

- Un accident rutier a avut loc duminica la orele amiezii pe Valea Strajii, unde un autoturism s-a rasturnat rasturnat pe intr-o rapa. In mașina se aflau trei persoane, din care una a ajuns la spital. Accidentul a avut loc duminica la orele amiezii, pe Valea Strajii, in zona denumita Lazaloaie. La locul…

- Un barbat din localitatea Rusu de Jos este cercetat de polițiști din cauza ca și-a agresat tatal, l-a amenințat, dar a și produs distrugeri la locuința acestuia. Pe langa dosarul penal, polițiștii au emis pe numele barbatului și un ordin de protecție provizoriu. Un barbat de 61 ani din Rusu de Jos a…