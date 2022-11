Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul Andrei Irimie de la CS Unirea Alba Iulia, medalie de AUR la Campionatul Mondial de Powerlifting Sportivul Andrei Irimie de la CS Unirea Alba Iulia a obținut medalia de aur la Campionatul Mondial de Powerlifting – Seniori. Aceasta este cea mai mare performanța din istoria sportului din județul…

- Andrei Irimie a reușit o performanța unica in istoria sportului din Alba, dupa ce a devenit campion mondial la Powerlifting ridicand, la proba impins din culcat, 260 de kilograme. „Astazi, la Prefectura Alba, am avut bucuria sa primesc impreuna cu colegul meu dl subprefect Andrei Vincze, o parte din…

- Performanța unica in istoria sportului din Alba: Andrei Irimie a obținut medalia de AUR la Campionatul Mondial de Powerlifting Performanța unica in istoria sportului din Alba: Andrei Irimie a obținut medalia de AUR la Campionatul Mondial de Powerlifting Andrei Irimie a reușit o performanța unica in…

- FOTO: Andrei Irimie (CS Unirea Alba Iulia) – campion mondial la powerlifting! In 2022, uniristul a cucerit și aurul european Albaiulianul Andrei Irimie (CS Unirea Alba Iulia) a devenit campionul mondial la powerlifting al categoriei 83 kilograme, in proba de implins din culcat, ce a avut 19 concurenți…

- „Tunarii” lui Mikel Arteta sunt lideri in Premier League, cu 34 de puncte dupa 13 etape. Mai multe decat a reușit echipa lui Arsene Wenger in 2003-2004, cand a cucerit titlul cu Arsenal fara infrangere. Din 20 decembrie 2019, principal la Arsenal, primul job de manager in noua cariera, Mikel Arteta…

- Sportivii CS Unirea Alba Iulia, zeci de medalii la Campionatul Național de Powerlifting. Alexandra Cazacu, 3 recorduri naționale La Campionatul Național de Powerlifting – Clasic, desfașurat la Iași, 11 sportivi ai CS Unirea Alba Iulia au obținut peste 40 de medalii și clasari pe podium. Competiția a…

- Autoritațile locale din toata țara, care aloca bani pentru sport, vor fi obligate sa asigure minim 30% din suma respectiva pentru susținerea activitații sportive la nivel de copii și juniori, conform unei legi adoptate de Camera Deputaților, care este camera decizionala. Legea va intra in vigoare dupa…

- FOTO| CS Unirea Alba Iulia, pe podium la Campionatul Mondial de Powerlifting, pentru Juniori, de la Istanbul: Ce rezultate au obținut Virginia Marza și Alexandra Cazacu FOTO| CS Unirea Alba Iulia, pe podium la Campionatul Mondial de Powerlifting, pentru Juniori, de la Istanbul: Ce rezultate au obținut…