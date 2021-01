(FOTO) Au trecut prin boală, acum îi ajută pe bolnavii de COVID. Donatorii de plasmă Inca o saptamana in care, la Centrul de Transfuzie Sanguina, mai mulți buzoieni, care au trecut prin experiența imbolnavirii cu noul coronavirus, au donat plasma convalescenta pentru pacienții cu COVID in stare grava. „Și saptamana aceasta am avut privilegiul de a cunoaște oameni care trebuie sa fie distribuiți, deoarece scopul lor este acela de a ajuta.Vin și povestesc de faptul cum au trecut prin infecție și cum și-au promis sa vina sa ajute pe cei mai puțin norocoși, pe cei in stare grava! Aș dori sa le mulțumesc și donatorilor de sange, dar mai ales celor de trombocite, adeseori mai puțin… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

