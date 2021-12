Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier cu trei autoturisme implicate, dintre care doua, conduse de șoferi vranceni, s-a produs in aceasta seara pe DN2 E85, la ieșirea din localitatea buzoiana Poșta Calnau. Accidentul a fost anunțat de Centrul Infotrafic al Poliției Romane la ora 18.30. Potrivit reporterbuzoian.ro,…

- Un barbat de 53 de ani a fost astazi lovit de o mașina, in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni, la Adjud. Momentul a fost surprins de o camera de bord amplasata in interiorul unui autovehicul care s-a aflat in zona, in timpul producerii accidentului. In urma impactului, pietonul a fost ranit…

- O camera de bord montata pe o mașina a surprins momentul in care un barbat a fost lovit de o mașina in timp ce se afla pe trecerea de pietoni. Totul s-a intamplat in apropierea Bisericii Catolice din Focșani. Pe imagini se poate vedea cum barbatul se prabușește pe asfalt in urma loviturii. Vom reveni…

- Ninge in zona de munte a județului Vrancea. Prima ninsoare din acest sezon a inceput sa cada in aceasta dimineața in zona localitații Vintileasca. Deși inca nu s-a prins, daca ninsoarea va continua, se va așterne strat nou de zapada, deoarece temperatura aerului este in scadere accentuata. Articolul…

- In aceasta seara, un cetatean a apelat numarul unic de urgenta si a solicitat ajutorul polițiștilor intrucat acesta impreuna cu alte 4 persoane s-au ratacit in zona situata intre localitatile Andreiașu de Jos și Vintileasca . Apelantul a adaugat ca grupul intenționa sa ajunga la Manastirea Muntioru…

- In aceasta seara, un cetatean a apelat numarul unic de urgenta si a solicitat ajutorul polițiștilor intrucat acesta impreuna cu alte 4 persoane s-au ratacit in zona situata intre localitatile Andreiașu de Jos și Vintileasca . Apelantul a adaugat ca grupul intenționa sa ajunga la Manastirea Muntioru…

- In aceasta seara, un cetatean a apelat numarul unic de urgenta si a solicitat ajutorul polițiștilor intrucat acesta impreuna cu alte 4 persoane s-au ratacit in zona situata intre localitatile Andreiașu de Jos și Vintileasca . Apelantul a adaugat ca grupul intenționa sa ajunga la Manastirea Muntioru…

- PERSOANE RATACITE PE UN DRUM FORESTIER, IN PADUREA DIN ZONA ANDREIAȘU, GASITE DE POLIȚIȘTI ȘI REPREZENTANȚI SVSU. In aceasta seara, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Odobești au fost solicitati in vederea cautarii a doua persoane ratacite in zona impadurita din afara localitații Andreiașu. Spre locul…