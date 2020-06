Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca actorul Costin Marculescu s-a stins din viața a venit ca un trasnet pentru toți cei care l-au cunoscut de-a lungul timpului, dar bineințeles și pentru familia sa care l-a susținut in toți acești ani. In urma cu doar o luna actorul iși sarbatoarea tatal, insa acum barbatul va fi nevoit sa vina…

- Misha și Connect-R au divorțat, insa relația lor este una de excepție. Cei doi artiști iși cresc frumos fetița, se inețeleg de minune, ba chiar petrec sarbatorile ori concediile impreuna.

- Chiar si cu cateva kilograme in plus, Misha se simte bine in pielea ei. A iesit la plimbare cu fiica ei, Maya, imbracata intr-o rochie cu imprimeu leopard, mulata pe corp, iar peste a luat un sacou. Si pentru ca a mers pe jos, a optat pentru o pereche de adidasi, confortabili. Citeste si:…

- Cunoscutul solist, pe numele lui adevarat Ștefan Mihalache, care a recunoscut ca este țigan, are o viața particulara foarte agitata, mai ales ca a facut un copil, o fetița cu Misha (Mihaela Sotrocan), care se numește Maya Mihalache și pe care cei doi o iubesc foarte mult. S-ar parea ca pandemia i-a…

- Gazeta Sporturilor iși onoreaza sportivii cu o ediție speciala: ziarul de azi are 12 coperte, fiecare cu cate un sportiv imortalizat la el acasa, dar costumat in echipament de competiție. O invocare a adrenalinei din arene și un short-cut catre normalitate, sub forma unui proiect foto emoționant și…