- Autoritațile au impus, vineri, restricții pe DN 10 Buzau - Brașov, in dreptul localitații Magura, dupa alunecarea de teren din noaptea de 1 spre 2 martie, care a afectat și partea carosabila.

- Lucrari complexe de amenajare a unui drum auto forestier in Valea Glodului din Ocolul Silvic Sturzeni. Este vorba despre amenajarea cu gabioane a unui curs de apa pe langa care se va realiza drumul de acces forestier, nedestinat publicului larg. drumul va avea peste 8 km și este necesar pentru buna…

- Drumul comunal de la Rodna distrus ieri de alunecarile de teren a fost deja reparat și redeschis circulației. Circulația a fost redata astazi pe drumul Rodna-Magura. Acesta a fost distrus ieri de alunecarile de teren și inchis circulației. Se pare ca de vina ar fi fost ploile abundente din ultima perioada.…

- Circulatia rutiera este ingreunata pe un drum national si doua judetene din cauza sulurilor de zapada viscolita, informeaza, duminica, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati. Potrivit sursei citate, pe DN 24D, pe sectoarele Scanteiesti – Cuca si Cuca – Varlezi sunt suluri de zapada viscolita.…

- D.R.D.P. Constanta anunta ca in data de 25 ianuarie 2023, au fost demarate lucrarile de refacere a podurilor situate pe drumul national DN 22, la km 212 045 si km 212 495.Prin urmare, se va inchide circulatia rutiera si pietonala pe ambele sensuri pe podurile mentionate incepand din data de 25 ianuarie…

- Consiliul Județean Cluj informeaza participanții la trafic in legatura cu faptul ca, in urma intervenției prompte cu autovehicule și utilaje speciale, traficul pe DJ 108C, inainte de intrarea in localitatea Rachițele, din direcția Margau – Doda Pilii, a fost deja reluat, pe o banda, circulația desfașurandu-se…

- O alunecare de teren s-a produs vineri seara, 13 ianuarie, pe DN 67, in Horezu, judetul Valcea, pe sensul Targu Jiu-Ramnicu Valcea, a informat Mediafax. Pentru interventia echipajelor de salvare s-a decis inchiderea temporara a benzii de circulatie pe sensul Targu Jiu – Ramnicu Valcea. Alunecarea de…

- Circulatia pe Soseaua Colentina pe sensul de mers spre Obor a fost deschisa, avand in vedere finalizarea unor noi lucrari la Pasajul Doamna Ghica, a anuntat, miercuri, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan.