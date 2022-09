Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ucrainene au spus ca in prezent sunt transportate mai multe cereale pe Dunare decat in orice alt moment de la inceputul razboiului in urma cu sase luni, potrivit DPA. Numai sambata, 11 nave au ajuns in porturile Ismail, Reni si Ust-Dunaisk de la Dunare si au incarcat o cantitate totala…

- Autoritatile ucrainene au spus ca in prezent sunt transportate mai multe cereale pe Dunare decat in orice alt moment de la inceputul razboiului in urma cu sase luni, relateaza Agerpres conform DPA. Numai sambata, 11 nave au ajuns in porturile Ismail, Reni si Ust-Dunaisk de la Dunare. Acestea au incarcat…

- Turcia a acuzat marti ca „mai multe tari membre ale NATO” doresc sa prelungeasca razboiul din Ucraina si „sa saboteze” acordul dintre Moscova si Kiev privind exportul cerealelor ucrainene si a ingrasamintelor rusesti, fara sa mentioneze insa vreun nume, relateaza Agerpres citand EFE. „Exista in Occident…

- Turcia a acuzat marti ”mai multe tari membre ale NATO” ca doresc sa prelungeasca razboiul din Ucraina si de asemenea ”doresc sa saboteze” acordul dintre Moscova si Kiev privind exportul cerealelor ucrainene si a ingrasamintelor rusesti, relateaza agentia EFE, preluata de Agerpres. ”Exista in Occident…

- Șefa statului, Maia Sandu a avut o intrevedere cu Secretarul General ONU, Antonio Guterres. Intalnirea a avut loc la Președinție vineri seara, 19 august, dupa vizita oficialului in Ucraina. Totodata, oficialii au discutat despre situația umanitara și de securitate din regiune, și despre provocarile…

- O prima nava care transporta cereale exportate de catre Ucraina a acostat la destinatia finala, in Turcia, anunta Kievul, cargoul Polarnet, care a plecat vineri din portul ucrainean Ciornomorsk, cu 12.000 de tone de porumb la bord, relateaza AFP. Nava a ajuns la destintaie luni, conform programului,…

- Cinci cargouri incarcate cu cereale au pornit duminica din porturile ucrainene Cernomorsk și Odesa, a anunțat Centrul de coordonare comuna (CCC) care supervizeaza aceste operațiuni. In total, aceste vapoare transporta peste 160.000 de tone de porumb și produse alimentare catre Turcia, China și Italia.…

- Centrul de coordonare comun (CCC) insarcinat cu controlul exporturilor de cereale ucrainene prin Marea Neagra a fost inaugurat miercuri la Istanbul, conform acordurilor semnate pe 22 iulie, noteaza Agerpres . In virtutea acestor acorduri, valabile timp de 120 de zile intre Rusia, Ucraina, Turcia si…