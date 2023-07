FOTO. Atenţie ce mâncaţi pe litoral! Noi nereguli grave, depistate la mai multe localuri de la malul mării Inspectorii Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au gasit nereguli in localitatile de interes turistic. In doar o saptamana, prin actiunile de control s-au dat amenzi de 550.000 de lei si au fost retrase peste 360 de kg de carne, produse din pește și oua și inghețata care prezentau risc pentru sanatatea consumatorilor. […] The post FOTO. Atentie ce mancati pe litoral! Noi nereguli grave, depistate la mai multe localuri de la malul marii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

