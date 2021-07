Stiri pe aceeasi tema

- UDPATE „Din primele date de la fața locului, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Buzau catre Focșani, un șofer de 72 de ani, din București, ar fi ieșit in afara parții carosabile in șanțul marginal. Accidentul s-a soldat cu ranirea unui barbat de 72 de ani, din București, pasager in autoturism,…

- Traficul este dirijat pe DN2E85, in localitatea Oreavul, in urma unui accident rutier. „Din primele date de la fața locului un autovehicul ar fi ieșit in afara parții carosabile și s-ar fi rasturnat, posibil doua victime.” , anunța Biroul de Presa al IPJ Buzau. Revenim cu detalii.

- Un tanar din Magura a fost ranit in urma unui accident rutier produs pe DN10, in afara localitații Cislau. „Din primele date de la fața locului, in timp ce conducea o autoutilitara pe direcția Buzau catre Brașov, un șofer de 25 de ani, din Magura, ar fi ieșit in afara parții carosabile și a lovit un…

- UPDATE! „Din primele date de la fața locului, in timp ce conducea un autoturism dinspre Focșani catre Ploiești, un șofer de 27 de ani, din București, a surprins și accidentat o femeie in varsta de 65 de ani, din Buzau, care ar fi traversat drumul prin loc nepermis. Accidentul s-a soldat cu ranirea pietonului…

- Traficul a fost restricționat pe DN2E85, pe sensul de mers Ramnicu Sarat catre Buzau, in urma unui accident rutier. „Din primele date de la fața locului este vorba despre o coliziune intre o autoutilitara și un autoturism, la ieșirea din localitatea Oreavul, posibil doua victime. La fața locului intervine…

- UPDATE „Din primele date de la fața locului a reieșit ca un biciclist in varsta de 50 de ani, din Țintești, care se deplasa pe DJ203D pe direcția Buzau catre localitatea de domiciliu, ar fi fost surprins și accidentat de autoturismul condus pe aceeași direcție de un șofer de 44 de ani, de asemenea din…

- Traficul este dirijat pe DJ 203 D, la iesire din Buzau catre Țintești, in urma unui accident rutier. „Din primele date, se pare ca un autovehicul ar fi accidentat un biciclist.” , anunța Biroul de Presa al IPJ Buzau. Foto: arhiva

- UPDATE! Un barbat a murit dupa impact, nu din cauza leziunilor, ci din alte cauze medicale. Barbatul avea 70 de ani. Traficul este dirijat la intersectia strazilorilor Marghiloman și Culturii. „Accident rutier, din primele date s-ar parea ca este vorba despre o coliziune intre 3 autoturisme.” , anunța…