- In luna martie a acestui an autoritațile dar și familia unei turdence faceau apel catre toți cei care puteau oferi informații cu privire la Moldovan Ioana Denisa plecata de acasa in mod voluntar,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cetatea și așezarea de la Craiva – Piatra Craivii (com. Cricau, jud. Alba) se constituie drept unul dintre cele mai importante monumente ale perioadei dacice din spațiul intracarpatic. Aici a funcționat, incepand cu a doua jumatate a secolului II i.Hr. și pana in secolul I d.Hr., un centru de putere…

- Ziarul Unirea Primele medalii pentru Alba: aiudeanul George Cozma (CSȘ Blaj) – campion național și medalie de bronz la naționalele de atletism Recent, la București, s-au desfașurat Campionatele Naționale de atletism pentru copii 1 și 2, unul dintre primele concursuri atletice organizate de Federația…

- Un caluț de bronz cu o vechime de peste 2500 de ani atrage atenția celor care calca pragul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia. Piesa miniaturala a fost descoperita in anul 1979, la Teleac (jud. Alba), in zona numita „Harburi” – o denumire relevanta -, in stratul arabil, ceea ce atesta faptul…

- Sucevenii care trec pe esplanada din centrul orasului pot vedea, incepand de ieri, o lucrare de sculptura impresionanta. Piesa de bronz „Omul, spatiul, timpul", lucrarea sculptorului sucevean Ion Mandrescu, a fost expusa in centrul Sucevei pentru a promova o expoziție cu mai multe ...

- Tartaria este cunoscuta publicului larg din prisma locului unde au fost descoperite in anul 1961 cele trei tablițe din lut, atat de disputate și de controversate in lumea arheologilor și nu numai. Insa situl arheologic de la Tartaria a mai furnizat și alte artefacte interesante, unele dintre ele aflate…

- Piesa ”Noapte alba!” a fost lansata si se pare ca este pe placul fanilor, insa nu doar versurile, ci si imaginile cu Elena si Emanuel, fiind extrem de apropiati. ”Cine urmarește acest clip, nu mai are niciun dubiu! Este clar! In el, avem niște cadre in care parem un cuplu pe bune! Trebuie…