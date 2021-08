Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Star East, care a operat, pe 22 august, un zbor pana la Kabul, apare pe Flight Radar cu un al doilea zbor efectuat in capitala Afganistanului, marți, 24 august. Firma de aviație, care are in dotare doua avioane de pasageri, a zburat și duminica, 22 august, pengtru a aduce romani evacuați…

- Armata SUA a folosit trei elicoptere pentru a recupera din Kabul 169 de cetateni americani si a-i transporta in siguranta pana la aeroportul din capitala Afganistanului. De asemenea, Germania a trimis doua elicoptere usoare in Kabul pentru extragerea propriilor cetateni care nu pot ajunge singuri pana…

- Un civil german a fost impuscat vineri in timp ce se indrepta spre aeroportul din Kabul. Starea sanatatii sale nu este ingrijoratoare si el va fi in curand evacuat din Afganistan, a anuntat un purtator de cuvant al guvernului de la Berlin, citat de Reuters. Incidentul arata, insa, cat de tensionata…

- Un soldat din armata SUA, care a luat parte la operațiunile de evacuare din Afganistan, a filmat, miercuri, scenele parca desprinse dintr-un film de groaza de pe aeroportul Internațional Hamid Kazai din Kabul. La scurta vreme dupa postarea imaginilor, acestea au devenit virale. Acestea sunt primele…

- Mai multe imagini de inalta rezolutie realizate din satelit, publicate pe contul de Twitter al companiei americane de tehnologie spatiala Maxar Technologie, arata scenele dramatice de pe aeroportul international din Kabul, unde mii de afgani spera sa fie evacuați din Afganistanul controlat de talibani,…

- Imagini șocante de la Aeroportul din Kabul fac inconjurul lumii. In timp ce afganii disperați sa paraseasca țara se așeaza in fața avioanelor pe pista, doi barbați au fost filmați cum cad din avionul care luase altitudine. Nu este clar cum au cazut cele doua persoane din avion. Aeroportul din Kabul…

- Aeroportul din Kabul s-a umplut de la prima oara cu mii de afgani disperați sa paraseasca țara cat mai repede ca sa scape de regimul taliban, potrivit BBC. Pe rețelele de socializare au aparut imagini cu oamenii cuprinși de panica incercand in disperare sa se imbarce intr-o aeronava. Pentru a calma…