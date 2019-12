Stiri pe aceeasi tema

- Aston Martin lanseaza in Romania primul SUV din istoria marcii. Ce preț și ce dotari va avea modelul DBX Aston Martin a anunțat, marți, ca lanseaza in Romania primul sau SUV, modelul DBX, mașina fiind disponibila din 19 decembrie. Potrivit unui comunicat al producătorului, prin lansarea modelului…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a votat, sambata, la Consulatul General al Romaniei de la Zajecar, Serbia, precizand ca a ales sa fie alaturi de comunitatea romaneasca din Valea Timocului. ”Presedintele Romaniei trebuie sa isi indrepte atentia si catre cei care sunt nevoiti sa lupte pentru a-si apara identitatea,…

- Viorica Dancila a declarat, joi, intrebata de reporterul MEDIAFAX daca se considera un model pentru femeile din Romania, ca nu are aceasta aroganța. Prezidențiabilul PSD a afirmat, insa, ca este mai curajos decat contracandidatul sau, Klaus Iohannis, care refuza o dezbatere.„Acest lucru nu…

- BMW Romania a dezvaluit noul model Seria 8 Gran Coupe, in cadrul unui concert special, acesta fiind al treilea an consecutiv care marcheaza un concert secret realizat de Festivalul SoNoRo in parteneriat cu BMW. Circa 75% din vanzarile Seria 8 ar putea fi reprezentate de noul Gran Coupe, potrivit…

- Autoritațile ungare afirma ca nu exista riscuri legate de siguranța populației. Centrala de la Paks este construita dupa model sovietic și funcționeaza cu patru reactoare de 500 megawați. Unul din reactoarele centralei nucleare din Paks, sudul Ungariei, a fost inchis joi dimineața, din cauza…

- "In 2020 Constanța va fi un model de urmat la nivel european in ceea ce privește exploatarea parteneriatului economic cu Statele Unite ale Americii. Smart Start USA / Proiect Strategic Constanta 2020 / Parteneriat SUA. Respect Decebal Fagadau", a scris Ilan Laufer, pe contul persoNAL de Facebook. …

- Elon Musk anunța extinderea Tesla in Europa de Est. In ce țari vine gigantul american Elon Musk, directorul general al Tesla, a declarat ca producatorul american de automobile electrice intentioneaza sa-si extinda prezenta pe majoritatea pietelor din Europa de Est, la inceputul anului viitor. Într-un…

- Starea lui Mario Iorgulescu este in continuare grava, s-a incercat transferul la un spital din Milano, noaptea trecuta. Au aparut insa mai multe probleme, așa ca transferul a fost amanat, momentan. Avionul este pregatit, familia cauta acum un anestezist, anunta Romania TV. Potrivit surselor…