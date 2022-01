Stiri pe aceeasi tema

- In imaginea publicata pe pagina de Facebook a Reprezentanței Comisiei Europene in Romania se pot observa munții Carpați, dealurile și campiile țarii, dar și cursul mai multor ape. Se vede și Podisul Transilvaniei si deschiderea de la Marea Neagra.Imaginea cu Romania vazuta din spatiu a fost realizata…

- Comisia Europeana in Romania a publicat, sambata, pe pagina oficiala de Facebook , o imagine a Romaniei din spațiu, surprinsa cu ajutorul satelitului Sentinel-3, informeaza Mediafax . Satelitul a surprins o imagine spectaculoasa, in care se distinge impunator arcul Carpatilor, dar si Podisul Transilvaniei,…

- O „vedere” cu Romania, din Spatiu, arata cat de impresionanta este tara noastra, la nivel de relief. Cu o diversitate si complexitate mari in ceea ce priveste relieful, Romania are 50% din suprafata ocupata de munti. Apoi, dealurile si podisurile ocupa 27%, iar restul, de 23%, reprezinta campiile.…

- Iarna viitoare, Romania va avea un surplus de un miliard de metri cubi de gaze naturale, care vor veni din Marea Neagra, din perimetrul exploatarii Black Sea Oil & Gas, a declarat, marți seara, ministrul Energiei, Virgil Popescu, citat de agerpres.ro. ,,Romania, daca ar fi avut gazele din Marea Neagra……

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat, ieri, la consultari cu Președintele Statelor Unite ale Americii, Joseph R. Biden, și cu ceilalți lideri ai statelor aliate care fac parte din Formatul București 9 (B9). Subiectul principal al consultarilor, desfașurate telefonic, a vizat situația…

- Romania risca sa importe jumatate din consumul de gaze in anul 2030, daca nu va modifica legea offshore, a declarat miercuri Christina Verchere, CEO OMV Petrom, precizand ca in lipasa deciziei de modificare a legii compania va intarzia investitia in Marea Neagra pabna dupa 2023.

- Zeci de nave de razboi ale unor tari membre ale NATO au fost prezente numai in decursul acestui an in Marea Neagra, a afirmat Kartapolov, adaugand ca multe dintre aceste nave apartineau unor tari care nu sunt riverane Marii Negre."Examinand cu atentie declaratiile ministrului roman de externe, ne-am…

- In baza ultimelor tranzacții cu gaz de la bursa CEGH de la Viena, referinta de pret pentru Romania, care s-au inchis la un pret de 72 de euro pe MWh, punga de gaze de 200 de miliarde de metri cubi de pe fundul...