Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria așteapta, in acest sezon estival, intre 5,5 milioane și 6 milioane de turiști, in principal din Polonia, Ungaria, Romania, Germania, Marea Britanie, Serbia, Cehia și Israel, a declarat ministrul Turismului, Hristo Prodanov, care s-a aratat destul de optimist, in ciuda crizelor din ultimii ani.…

- Peste 4.8 milioane de ucraineni au fost inregistrati ca refugiați in Europa dupa lansarea invaziei Rusiei pe 24 februarie, a anuntat joi Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), relateaza agentiile AFP si DPA. Numarul ucrainenilor care dupa acea data au trecut granita fara a…

- In 14 Mai, la Maribor , in Slovenia, a avut loc ce-a de-a 2-a etapa din circuitul mondial Best Foot Forward, la skateboarding, disciplina street. La aceasta etapa au participat 72 de sportivi din 14 tari ( Slovenia, Austria, Spania, Italia, Ungaria, Austria, Germania, SUA , Bulgaria, Serbia, Croatia,…

- Un roman in varsta de 28 de ani din Sighetu Marmației a coordonat o grupare infractionala care a traficat peste 36.000 de migranti ilegali, destructurata in colaborare cu autoritatile austriece. „Politisti de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei,…

- Incepand cu 13 aprilie, persoanele care sosesc in Bulgaria din Macedonia de Nord, Turcia, Romania, Serbia, Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Israel si Egipt nu vor mai trebui sa prezinte un certificat european valid privind COVID-19 care sa ateste vaccinarea sau trecerea prin boala, informeaza agentia…

- Incepand cu 13 aprilie, persoanele care sosesc in Bulgaria din Macedonia de Nord, Turcia, Romania, Serbia, Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Israel si Egipt nu vor mai trebui sa prezinte un certificat european valid privind COVID-19 care sa ateste vaccin

- Aeronavele care fac parte din 5th Bomb Wing au decolat de la baza Royal Air Force Fairford si au survolat Olanda, Germania, Cehia, Slovacia, Ungaria si Romania.Aeronavele au executat cateva manevre intr-un spatiu in zona estica a Buzaului. Cel mai probabil a fost executata din nou o simulare de sprijin…

- ”Startup-ul romanesc Frisbo, platforma de e-fulfillment cu cea mai mare prezenta in Europa, care preia depozitarea, ambalarea si livrarea comenzilor online, anunta extinderea operatiunilor in Marea Britanie, Spania, Italia si Austria, in primele luni ale acestui an, facilitand astfel logistica magazinelor…