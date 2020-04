Stiri pe aceeasi tema

- David Cruz, fostul iubit din adolescența al cantareței Jennifer Lopez, a incetat din viața duminica, la varsta de 51 de ani, in spitalul Mount Sinai West, din Manhattan. Din primele informații furnizate de apropiații acestuia publicației tmz.com , problemele cardiace i-ar fi provocat decesul. “A fost…

- In ultima perioada, Oana Radu a fost aspru criticata șiacuzata ca și-a refacut viața la scurt timp dupa ce iubitul ei a muritincendiat. Concurenta Bravo, ai stil!Celebrities a incercat sa lamureasca situația, explicand ce s-a intamplat, defapt.Interpreta a declarat ca deși era intr-o relație, intre…

- O echipa de medici de la Spitalul de Pediatrie „Sf. Ioan” a reusit, cu ajutorul microscopului chirurgical, o operatie dificila care ii va permite unei fete de 16 ani sa poata merge normal, dupa o viata de chin din cauza unui accident teribil suferit pe cand era doar bebelus.

- In ultima vreme, Oana Radu a ezitat sa mai vorbeasca despre iubitul mort, insa in utima ediție „Bravo, ai stil! Celebrities”, a facut dezvaluiri de-a dreptul șocante, despre Alin, tanarul care și-a pierdut viața dupa ce a fost incendiat in scara unui bloc din Craiova.„Eu sunt in permanența in panica…

- Bianca Dragusanu trebuie sa-și faca pantofii pe comanda fiindca poarta un numar neobisnuit la incaltaminte. "Port 41 la picior si nu mi-e rusine cu asta", a marturisit, pana la urma, Bianca Dragușanu. Bianca Dragusanu, rabufnire vulgara: "De unde m... ma-tii stii tu, petarda retarda?"…

- Oana Radu a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Alin, iubitul sau care a murit in urma cu patru luni, intr-un incendiu in scara unui bloc. Totodata, artista a facut dezvaluiri despre noua poveste de dragoste pe care o traiește in prezent. Oana Radu a reușit sa treaca peste tragedie și sa iubeasca…

- In urma cu patru luni, iubitul Oanei Radu murit, dupa ce a fost incendiat in scara unui bloc din Craiova. Cei doi erau impreuna de trei ani, insa relația lor nu a fost lipsita de probleme. Acum, artista iubește din nou și da detalii despre cel care a cucerit-o definitiv.„Cand am spus ca nu suntem impreuna,…