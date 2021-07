Stiri pe aceeasi tema

- Rusia face testele finale ale unui sistem de parașuta comun pentru oameni și caini, astfel incat aceștia sa poata fi trimiși impreuna in zone greu accesibile. Testele cu noul sistem de parașuta au fost efectuate la inceputul lunii iulie.

- Rusia și Franța sunt in relații conflictuale, de data aceasta, din cauza șampaniei, dupa ce la sfarșitul saptamanii trecute, Rusia a adoptat o lege care obliga producatorii straini de sampanie sa isi eticheteze produsul drept „vin spumant”. Conform unei legi promulgate de Vladimir Putin, numai vinul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum si pentru adoptarea unor masuri in domeniul asigurarii unor persoane in sistemul…

- US President Joe Biden and Russia’s Vladimir Putin sit down Wednesday for their highly anticipated summit in Geneva, Switzerland, a moment of high-stakes diplomacy at a time when both leaders agree that U.S.-Russian relations are at an all-time low, according to AP News. For four months, the two leaders…

- Parasutistul in varsta de 16 ani efectua o saritura controlata de la 1.200 de metri, dar nu i s-a deschis complet parasuta si s-a prabusit pe sol. Accidentul s-a produs in dupa-amiaza zilei de sambata, 12 iunie, informeaza Adevarul. Victima este un tanar de 16 ani, elev al Aeroclubului din Suceava.…

- Ministrul de interne, Lucian Bode, a dat asigurari ca pe durata mandatului sau, nu va fi de acord ca sistemul de pensii privind structurile MAI sa fie modificat. Bode a explicat, intr-o conferința de presa, ca ministeru are deficiențe mari de personal din cauza pensionarilor din MAI numeroase, ori angajații…

- Trei caini din rasa Amstaff au fost gasiți intr-o localitate din județul Arad, fara hrana și apa de aproape o saptamana. Polițiștii Biroului Poliția Animalelor au fost sesizați, luni, despre 3 caini aflați in pericol, in localitatea Talmaci, comuna Craiva. Autoritațile au gasit 3 caini din rasa Amstaff…

- Presedintele Colegiului Medicilor Bucuresti Catalin Poiana a avut un mesaj extrem de dur dupa scandalul monstru de la Spitalul Foișor generat de evacuarea in plina noapte a pacienților. Poiana considera ca cele petrecute vineri seara pot avea ca efect increderea romanilor in sistemul medical. “E anormal…