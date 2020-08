Stiri pe aceeasi tema

- Gama accesoriilor de camuflaj a fost prezentata la Catedrala Forțelor Armate Ruse, relateaza Hotnews, care citeaza The Moscow Times.Robele de camuflaj au fost afișate pe manechine, care au avut la gat și cruci.Echipamentul preoților militari include și articole pentru acoperirea capului și lumanari…

- O posibila rebeliune militara este în desfașurare marți în apropierea capitalei maliene Bamako, potrivit ambasadei Norvegiei și unei surse Reuters din domeniul securitații. Din luna octombrie a anului trecut, România contribuie la eforturile internaționale de menținere a pacii…

- Trebuie sa menționam ca diavolul infațișat intr-o icoana sau intr-o pictura murala a unei biserici nu este o raritate in iconografia ortodoxa. De obicei, necuratul este intalnit pe celebrele icoane ce reproduc scena Infricoșatoarei Judecați, unde de-a dreapta sunt infațișați drepții, cei care ajung…

- Doi militari taiwanezi au murit joi intr-un accident de elicopter, in cadrul celor mai mari manevre militare anuale de pe insula, menite sa simuleze respingerea unui atac al Chinei comuniste, relateaza AFP.Un elicopter de tip Bell 0H-58D s-a prabusit joi in timp ce se intorcea la baza aeriana…

- Armata australiana a anuntat joi ca va desfasura 1000 de militari la Melbourne, al doilea oras ca marime din tara-continent, dupa aparitia unui nou focar de COVID-19, transmite AFP, potrivit Agerpres Trupele vor fi trimise in zilele urmatoare, a declarat ministrul apararii, Linda Reynolds. Misiunea…

- Guvernul din Victoria, regiune din sud-estul Australiei, a facut apel la armata pentru a putea gestiona un nou focar de Coronavirus care a aparut in Melbourne, cel mai mare oraș din aceasta regiune. Apelul vine dupa ce au fost identificate 20 de noi cazuri in Melbourne intr-o singura zi. Peste 1.000…

- Sase militari au fost ucisi si opt raniti miercuri intr-o operatiune impotriva unor disidenti ai fostei gherile FARC in centrul Columbiei, a anuntat armata, relateaza AFP potrivit Agerprees. Operatiunea a avut loc in comuna La Macarena, in departamentul del Meta (centru), se arata intr-un comunicat…

- Germania introduce rabinii militari in forțele sale de aparare, pentru prima data de cand naziștii i-au interzis in anii 30. Mișcarea este o revenire la tradiție și o contribuție impotriva creșterii antisemitismului, exremismului și populismului in societate, a de declarat ministrul Apararii, Annegret…