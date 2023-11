Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, este prezent marti la evenimentul de lansare a noilor modele Ford Transit Courier și Ford Tourneo Courier de la fabrica Ford Otosan Craiova. Premierul va susține o alocuțiune, alaturi de ceilalți oficiali ai companiei (Guven Ozyurt, directorul general al Ford Otosan,…

- Inspectorii vamali din cadrul Serviciul Echipe Mobile – Directia Regionala Vamala Timisoara, au efectuat un control vamal amanunțit asupra unui autocamion inmatriculat in Polonia, care circula pe ruta Turcia – Ungaria și au descoperit 22.000 bucați articole de imbracaminte și incalțaminte, bunuri susceptibile…

- Arheologii bulgari au descoperit o moneda de argint veche de 700 de ani, care il infațișeaza pe Isus pe o fața și un rege sirb pe cealalta. Moneda a fost gasita in satul Rusokastro. Pe o fața a monedei apare Stefan Uros II Milutin, un rege sirb care și și-a extins mult regatul in decursul vieții, alaturi…

- Avem parte de descoperirea secolului in arheologia preistorica? ● Un limbaj stravechi, complet necunoscut, a fost descoperit in Turcia ● Cum a ajuns una dintre cele mai mari colecții de fosile neanderthaliene sa fie gasita intr-o cutie

- Rareș Bogdan ”da militaria jos din pod”. „S-a terminat cu binele”, spune prim-vicepreședintele PNL . Liberalii au fost prea „cuminți” in relația cu PSD, dar lucrurile se vor schimba. Atacurile nu vor mai ramane mai ramane fara raspuns, a spus acesta. „PNL nu paraseste guvernarea, nu paraseste corabia…

- Arheologii au facut o descoperire importanta in vestul Turciei, aceștia au gasit unul din cele mai vechi canale de apa din istoria umanitații, datand de acum 8.200 de ani, a anunțat agenția de presa Demironen

- Arheologii au descoperit un mic dormitor intr-o vila romana de langa Pompei, care a fost aproape sigur folosit de sclavi, ceea ce demonstreaza statutul umil al acestora in lumea antica, informeaza Ministerul Culturii din Italia.

- Un camion inmatriculat in Romania, care transporta droguri in valoare de peste un milion de euro, a fost descoperit la granița dintre Bulgaria și Turcia. Citește și: Infotrafic: Coloana de masini de aproximativ 5 km in zona Balea Lac, pe ambele sensuri, pe DN 7C Transfagarașan Potrivit autoritaților…