Stiri pe aceeasi tema

- Jojo și fetița ei, imagine emoționanta pe plaja. Actrița și Paul Ipate și-au luat copiii și au plecat in vacanța. Vedeta a postat pe contul de socializare imagini cu Achim, baiețelul ei și cu micuța Zora, care crește vazand cu ochii. “ Departe de lumea dezlantuita… #noipatrusiatat ”, a scris Jojo in…

- Aflata la a treia sarcina, a simțit nevoia de o vacanța relaxanta așa ca a plecat impreuna cu iubitul in Grecia, pe una dintre cele mai frumoase plaje. Kate Hudson, in varsta de 39 de ani, a fost surpinsa de paparazzi pe o plaja din Skiathos, in compania actualului iubit, Danny Fujikawa.

- Chiar daca si-ar permite sa stea intr-un complex de lux, Jojo prefera sa fie cat mai aproape de mare, chiar pe plaja, daca se poate. De aceea a ales rulota in detrimentul hotelului. Iar faptul ca are un baietel de 7 ani si o fetita de un an si jumatate nu o impiedica sa se cazeze intr-o rulota, intr-un…

- Chiar daca a trecut de 40 de ani, Adina Buzatu arata intr-un mare fel. Designerul are o silueta pe care orice adolescenta ar fi invidioasa. Sa nu mai vorbim de talie, Adina Buzatu slabind destul de mult in ultima perioada.

- Dupa ce s-a bucurat de experiența Asia Express și a caștigat competiția alaturi de buna sa prietena, Ana Baniciu, acum Raluka a luat o pauza de la concerte pentru a relaxa. Cantareața a plecat intr-o vacanța insorita alaturi de iubitul ei și a petrecut timpul la plaja, ori facand scufundari sau plonjand…