Stiri pe aceeasi tema

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, dezvaluia, la finalul anului trecut, ca trei dintre fotbaliștii pe care Hagi i-a vandut lui Gigi Becali și-ar fi facut de cap la Viitorul și ar fi continuat și la FCSB (DETALII AICI). Mai precis, Romario Benzar, Florin Tanase și Florinel Coman ar fi fumat in ”draci”,…

- Romario Benzar știe unde a greșit FCSB la egalul cu Viitorul, scor 2-2. Fundașul e convins ca echipa lui se va schimba in bine pana la meciul cu CFR. "Viitorul a jucat foarte bine, dar cred ca am avut puțin ghinion in a doua repriza. Am avut o bara. Nu am intrat concentrați in meci, nu știu de ce,…

- Ultimul meci disputat in etapa a IV din play-off-ul Ligii I, FCSB – CSU Craiova. s-a incheiat cu scorul de 2-0 pentru gazde, prin golurile marcate de Momcilovic ("6) si Florin Tanase ("51-penalty), rezultat care consolideaza pozitia de lider a echipei antrenate de Nicolae Dica: doua puncte avans,…

- Gigi Becali este dezamagit de jucatorii aduși de la Viitorul, Romario Benzar, Dragoș Nedelcu, Florinel Coman și Florin Tanase, spunand ca aceștia nu mai joaca la fel de bine de cand au fost aduși la FCSB. Gica Popescu a vorbit despre aceasta situație și a declarat ca una dintre cauza poate fi antrenorul…

- Cați jucatori a dat Academia Hagi la echipa naționala. Profeția ”Regelui” se adeverește. ”In 2020 sunt sigur ca vor fi 11 jucatori din academie la echipa nationala. In circuitul echipei nationale, nu titulari, in lotul acela largit de 30-35. Asa, cate unul pe fiecare post”, a spus Hagi in 2014. Alexandru…

- Gigi Becali (59 de ani) viseaza sa-și vanda ”perlele” din actualul lot al FCSB pe zeci de milioane de euro, dar acest lucru este aproape imposibil de realizat, cel puțin in anii care urmeaza. Visul de preamarire al finanțatorului a fost spulberat de Pietro Chiodi, agentul de jucatori al…

- E absolut fabulos cum s-a realizat un transfer de cinci stele, la FCSB. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat ca Gigi Becali l-a descoperit pe Florin Tanase in timpul unui gratar, la Ovidiu, in perioada cand lucra la Academia Gheorghe Hagi. Atacantul l-a impresionat pe patronul roș-albaștrilor…