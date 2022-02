FOTO: Aproximativ 760 metri cubi material lemnos confiscat de polițiști în cadrul unor ample acțiuni de control De la jumatatea lunii ianuarie a.c., polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Tulnici au fost angrenați in acțiuni de verificare și control atat in fondul forestier cat și pe drumurile publice. In cadrul activitaților desfașurate au fost constatate 5 infracțiuni la regimul silvic, fiind inregistrate 4 dosare penale conform Legii 46/2008. In urma a 15 controale […] Articolul FOTO: Aproximativ 760 metri cubi material lemnos confiscat de polițiști in cadrul unor ample acțiuni de control apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi agenti economici din judetul Gorj au fost sanctionati cu amenda in valoare de 25.000 lei si material lemnos de peste 90.000 lei a fost confiscat dupa o actiune a politistilor pe linia combaterii ilegalitatilor in domeniul silvic, a potrivit IPJ Gorj. Pe 28 ianuarie, politisti din cadrul Serviciul…

- CONTROALE PE LINIE SILVICA DAR ȘI RUTIERA, LA VIDRA In perioada 18-21 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Vidra au efectuat controale pe raza de competența, pentru a verifica legalitatea exploatarii, transportarii, depozitarii, prelucrarii și comercializarii materialului lemnos.…

- Buletin informativ jud. Vrancea – 21 ianuarie 2022 In județul Vrancea, in data de 21 ianuarie 2022, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 760 persoane in carantina la domiciliu; 513 persoane in izolare la domiciliu; 83 persoane in izolare instituționalizata,…

- In județul Vrancea, in data de 14 ianuarie 2022, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 682 persoane in carantina la domiciliu; 391 persoane in izolare la domiciliu; 50 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 4 persoane sunt internate la ATI, 1…

- In județul Vrancea, in data de 23 decembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 025 persoane in carantina la domiciliu; 31 persoane in izolare la domiciliu; 23 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 4 persoane sunt internate la ATI, 2…

- In cursul zilei de ieri, 15 decembrie, polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Huedin au acționat pe raza de competența, in scopul combaterii faptelor antisociale, dar și pentru prevenirea accidentelor rutiere. Activitațile de control derulate s-au efectuat și pe linie silvica, pentru combaterea activitaților…

- Politistii vranceni au confiscat in ultimele trei zile material lemnos in valoare de aproape 240.000 lei in urma unor actiuni pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. „In perioada 10-12 noiembrie, politistii Biroului de Combatere…