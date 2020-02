Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei FCSB, Mihai Pintilii, si-a anuntat oficial, sambata, retragerea din activitate la 35 de ani, el precizand intr-o conferinta de presa ca regreta doar faptul ca nu a mai castigat inca un titlu in ultimele trei sezoane de cand a revenit la gruparea ros-albastra. "Era timpul…

- Interpretul de muzica latino brazilian Juliano Cezar, nominalizat la premiile Latin Grammy in 2004, a murit marti, in timpul unui concert, din cauza unui stop cardiac, arata The Rio Times.Citește și: Marcel Vela a EXPLODAT, in plina ședința a MAI: a CONCEDIAT pe loc un șef din Poliție…

- Antonia a rabufnit in timpul unui concert pe care l-a susținut la Balul Bobocilor din Capitala, intr-un club, insa artista nu și-a incheiat repertoriul și a parasit scena injurandu-i pe elevi, potrivit click.ro. Totul a pornit in momentul in care a observat ca niște tineri au avut tentativa de a se…

