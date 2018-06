Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este ziua uneia dintre cele mai frumoase artiste din Romania! Antonia implinește 29 de ani, iar tatal baieților ei i-a transmis un mesaj emotionant de dragoste pe o retea de socializare. Alex Velea i-a declarat dragostea public, cu ocazia zilei de nastere a artistei, pe pagina sa de Instagram.…

- Daniel Pancu (40 de ani) va juca, pana la urma, in derby-ul cu CSA Steaua, de pe 14 aprilie, partida care se va desfașura pe Arena Naționala. Pagina de Instagram a Academiei Rapid a anunțat ca Pancu va juca in partida cu CSA Steaua: "Pancone e ok. Va evolua cu Steaua". Giuleștenii aveau emoții dupa…

- Bianca Dragușanu pare sa fii ajuns in vizorul hackerilor, dupa ce pe pagina sa de Instagram s-a dezlanțuit un adevarat haos. Contul sau, se pare, a fost spart, iar in momentele de fața, pagina nu mai este disponibila.

- Diana de la “Insula Iubirii” are primele probleme de sanatate dupa ce a anunțat ca e gravida. Se pare ca tanara a racit foarte tare și a anunțat pe toata lumea. Mai mult, imaginea a creat isterie in randul admiratorilor, mai ales ca daca ar fi insarcinata, așa cum spune, bruneta nu ar trebui sa ia medicamente.…

- Facebook a anuntat miercuri ca a inchis pagina miscarii britanice de extrema dreapta Britain First, din cauza publicarii in mod repetat de comentarii cu mesaje de ura impotriva minoritatilor, scrie AFP.