Stiri pe aceeasi tema

- S-a dat alarma prin 112 duminica dimineața, dupa ce o mașina cu tineri s-a rasturnat pe un drum de padure, in localitatea Muntele Rece din comuna Maguri-Racatau, din județul Cluj. Apelul anunța ca un autoturism s-a rasturnat pe o panta foarte abrupta, de la aproximativ 150 de metri. A intervenit o autospeciala…

- S-a dat alarma prin 112 duminica dimineața, dupa ce o mașina cu tineri s-a rasturnat pe un drum de padure, in localitatea Muntele Rece din comuna Maguri-Racatau, din județul Cluj. Apelul anunța ca un autoturism s-a rasturnat pe o panta foarte abrupta, de la aproximativ 150 de metri. A intervenit o autospeciala…

- Un tanar de aproximativ 20 de ani și-a pierdut viața noaptea trecuta, dupa ce s-a rasturnat cu mașina intr-o rapa, in zona localitații clujene Muntele Rece. Alți doi tineri au fost grav raniți și transportați la spital. Articolul Un tanar mort și alți doi raniți. S-au rasturnat cu mașina la Muntele…

- Duminica, 13 iunie, a avut loc o intervenție dificila a pompierilor clujeni în urma unui grav eveniment rutier produs pe raza localitații Muntele Rece O autospeciala de descarcerare și doua echipaje SMURD au fost alertate…

- Baiatul de 2 ani, care a disparut vineri seara in zona raului Someș din localitatea clujeana Florești, a fost gasit inecat sambata dimineața. Articolul Baiețelul disparut ieri in Florești, gasit decedat in aceasta dimineața apare prima data in Someșeanul.ro .

- Intervenție a pompierilor clujeni, duminica dimineața, pentru stingerea unui incendiu produs la o cabana din localitatea Muntele Rece, comuna Maguri Racatau. Solicitarea pentru intervenția pompierilor s-a inregistrat in jurul orei 5:40, iar la fața locului au intervenit trei autospeciale pentru stins…

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața, marți. Acesta a avut loc in județul Buzau. Nevatamat a scapat doar șoferul, iar pasagerii din spate au decedat. Accident grav cu victime Accidentul a avut loc in județul Buzau, unde trei persoane au decedat in timpul accidentului, iar șoferul…

- Accident grav in județul Buzau, marți dimineața. Trei oameni au murit dupa ce mașina lor s-a rasturnat, iar doi au ajuns la spital. Citește și: Mihai Margineanu: Nu vi se pare ciudat ca presa n-a mai dat nimic despre atentatele teroriste? Primele informații arata ca mașina condusa pe…