FOTO Andrei Caramitru: Diana Șoșoacă și George Simion sunt vaccinați Intr-o postare pe Facebook , Andrei Caramitru arata ca, in ultimele zile, apar tot mai multe informații conform carora Diana Șoșoaca și George Simion ar fi vaccinați, chiar daca cei doi nu recunosc public acest lucru. ”Circula mult pe whatsapp printre oameni importanți si influenceri – o posibila dovada a vaccinarii sosoacei (cineva a si publicat-o si iși asuma asta – vedeți mai jos). Eu nu știu, nu am cum sa verific si nici nu vreau – doar atrag atenția ca informația asta a fost data pe Facebook și circula. Mai e ceva – Simion nu a stat in carantina in Londra la ultima lui vizita prin diaspora… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

