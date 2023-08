Stiri pe aceeasi tema

- Aflate in vacanta, doua prietene, Andreea și Maria si-au facut timp pentru o fapta buna. Mulțumim! Va așteptam la donare!, au transmis, joi, reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguina Alba, Program Centru: Luni-Vineri:7.30-13.00 Telefon: 0258.834.050 Post-ul Aflate in vacanța, tinerele din imagine…

- FOTO| Leon și Paul, eroii zilei pentru pacienții care au nevoie de transfuzii: Au donat sange, chiar daca se afla in concediu Leon și Paul sunt eroii zilei de miercuri pentru pacienții care au nevoie de transfuzii. Cei doi au donat sange, chiar daca se afla in concediu. Leon (unchiul) și Paul (nepotul)…

- FOTO| 50 de preoți și enoriași din Protopopiatul Sebeș au donat sange pentru a-și ajuta semenii aflați in nevoie FOTO| 50 de preoți și enoriași din Protopopiatul Sebeș au donat sange pentru a-și ajuta semenii aflați in nevoie Cincizeci de preoți și enoriași din Protopopiatul Sebeș au donat sange, in…

- FOTO: Jandarmii botoșaneni au donat sange. Exemplul l-a dat Cristian, elev al Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi Falticeni Cristian, elev al Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi ,,Petru Rareș” Falticeni, a donat azi sange pentru a treia data și nu intenționeaza sa se opreasca aici. La varsta sa,…

- FOTO| Zi plina la CTS Alba: Un tanar a donat sange pentru a doua oara, chiar de ziua lui, iar o familie a venit tocmai din Aiud pentru a oferi speranța FOTO| Zi plina la CTS Alba: Un tanar a donat sange pentru a doua oara, chiar de ziua lui, iar o familie a venit tocmai din Aiud pentru a darui speranța…

- „Andreea, Diana și Razvan, trei tineri frumoși care lucreaza la DSP Alba, doneaza sange in mod regulat. Felicitari! Va așteptam la donare!”, au transmis, miercuri, reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguina. Program Centru: Luni-Vineri: 7.30-13.00 Telefon: 0258834050 Post-ul Trei tineri, angajați…

- De multe ori, weekend-urile ni se par prea scurte și avem senzația ca nu am apucat sa ne odihnim și sa ne deconectam cu adevarat. Asta pentru ca, fie ne aglomeram cu treburi administrative, fie ne ocupam de sarcini de serviciu pe care nu am reușit sa le ducem la bun sfarșit in timpul saptamanii. Totuși,…

- Afecțiunile cardiovasculare sunt una dintre principalele cauze de mortalitate la adulți, in prezent. Estimarea riscului de boala cardiovasculara este importanta pentru ca permite ajustarea stilului de viața, astfel incat comportamentele ce reprezinta fact