Stiri pe aceeasi tema

- Cand un barbat iși inșala soția, de cele mai multe ori urmeaza un divorț. O femeie din Marea britanie are un motiv cu totul neașteptat pentru care vrea sa-și paraseasca partenerul de viața.

- Femeia din Galati care si-a lasat fetitelesingure in casa, cateva zile, fara mancare si intr-un focar de infectie, va fi cercetata in stare de libertate. Decizia apartine Judecatoriei Galati, care a considerat ca femeia nu reprezinta un pericol public.

- Andreea Berecleanu stie mereu sa imbine utilul cu placutul. Frumoasa prezentatoare si sotul ei, medicul estetician Constantin Stan, au plecat impreuna intr-o vacanta de vis, in Grecia, unde au avut si rol de parinti spirituali la nunta prietenilor.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat ca isi doreste sa vada peste un an "o natiune romana schimbata in bine", iar cei care si-au lasat acasa copiii "plecand sa-si caute un rost pe alte meleaguri" sa poata gasi motivatia reintoarcerii acasa. "Imi doresc ca, peste…

- Premiera in viata Adelei Popescu si a lui Radu Valcan. Cei doi simpatici actori pleaca in vacanta singuri. Si spunem singuri, asta pentru ca niciodata in doi ani de cand a venit pe lume Alexandru, vedeta si sotul ei nu au plecat in niciun loc fara micutul lor. Adela Popescu le-a povestit fanilor decizia…

- Politistii din Gorj au deschis un dosar penal dupa ce un barbat de 55 de ani a murit, in timpul noptii de joi spre vineri, la cateva ore dupa ce a primit tratament la Spitalul Orasenesc Rovinari. Pentru ca nu erau locuri disponibile, barbatul ar fi fost lasat sa plece acasa, desi se simtea rau.

- Incapacitatea de a-si controla emotiile a facut-o pe Mihaela Buzarnescu sa piarda meciul cu Karolina Pliskova, din turul al treilea de la Wimbledon. A spus-o cehoaica fost lider mondial, care si-a dat seama din timpul meciului de marea slabiciune a Mihaelei.