Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Cazacu a parasit “Exatlon” in ediția trecuta, insa nu-i duce nimeni lipsa. Roxana de la „Razboinicii” este de parere ca Vladimir Draghia este mult mai bine pregatit fața de Catalin Cazacu. „Vladimir avea un avantaj. A jucat mult mai multe jocuri. A jucat mult mai bine”, a declarat Roxana dupa…

- Cristiano Ronaldo are lumea la picioare dupa ceea ce a reusit in partida Juventus – Real Madrid (scor 0-3) in mansa tur a sferturilor de finala din cadrul Ligii Campionilor. Nu insa si pe ... Zlatan Ibrahimovic

- Raluka și Ana Baniciu au caștigat Asia Express. Din pcate, Liviu Varciu și Andrei Stefanescu, ceilalți doi finaliști, au ajuns prea tarziu la destinație. Cei patru au dat tot ce au putut pentru a ajunge in marea finala, insa fetele au invins. Extrem de emoționate, Raluka si Ana Baniciu nu si-au mai…

- Adrian Thiess, cel care intermediaza vanzarea clubului Dinamo unui grup de investitori din Golf, a dat inapoi in razboiul cu Cornel Dinu, deși dinamovistul a continuat sa-l denigreze și astazi. "Nu vreau sa ma comport ca o țiganca cu fuste. I-am dat un mesaj pe mobil lui Cornel Dinu in urma cu o jumatate…

- Andreea Marin este o sustinatoare a naturaletii si de-a lungul timpului a ales sa fie fidela stilului natural. Vedeta ne-a obisnuit cu aceeasi nuanta de par, pe care a decis sa nu si-o schimbe de multa vreme.

- Andreea Marin a facut o incercare indrazneața de look. Și-a pus o peruca alba, iar fanii au fost impresionați. Imaginile cu Andreea Marin cu parul alb au adunat aproape 5.000 de like-uri pe Facebook in cateva ore de la publicare. „Fugim de firele de par alb, nu-i așa? Eu le am inca de la 18 […] The…