Stiri pe aceeasi tema

- Eric Bicfalvi a reușit sa inscrie un supergol in partida cu Anji, din deplasare, caștigata de Ural, formația la care evolueaza, cu 1-0. VEZI VIDEO! Fostul mijlocaș al Stelei și al lui Dinamo a scapat singur, spre poarta, in minutul 84, și a trimis cu latul, plasat, la colțul lung al porții. Paul Anton…

- Andreea Marin a dezvaluit cum i-a marcat viața drama prin care a trecut, atunci cand mama ei s-a stins din viața. Ea spus totul la emisiunea “Oameni de Colecție”, de la DigiFM. “Am crescut cu niște mari cumpene in viața, cu niște mari greutați, care m-au invațat ca nu trebuie sa imi pierd capul și […]…

- Fidesz, partidul premierului Viktor Orban, a obtinut 49,5% din voturi in alegerile legislative desfasurate duminica in Ungaria, potrivit primelor rezultate partiale anuntate oficial dupa numararea a 69,1% din voturi, informeaza Reuters. Conform site-ului de internet al autoritatii electorale,…

- Medicul turc Tuncay Ozturk, fostul partener de viața al Andreei Marin, și-a spus parerea despre sarbatorile pascale din Romania. Turcul Tuncay Ozturk s-a facut cunoscut in Romania dupa ce s-a casatoit cu vedeta de televiziune Andreea Marin, de care, insa a divorțat . Medicul Tuncay Ozturk, care a facut…

- Ioana Hudița, prima antrenoare de yoga angajata de un club din Romania. Ioana, 31 de ani, antrenor personal și instructor de yoga, lucreaza cu poloiștii de la Steaua, dupa ce a colaborat cu antrenorul Andrei Iosep și la Dinamo. Baschetbalistul Levi Szijarto: ”Yoghinii fac exerciții de mii de ani, in…

- Revista ta preferata cu celebritați implinește opt ani de existența, eveniment marcat, aseara, printr-o noua ediție a petrecerii tradiționale OK! Golden Night. Andreea Berecleanu Aseara, in decorul feeric al clubului Face din Capitala, vedetele au defilat in cele mai elegante ținute de seara, pentru…

- Mihai Traistariu a povestit in emisiunea „Star Chef”, difuzata pe Antena Stars, despre cum o referinta la Mihaela Radulescu si Andreea Marin a reusit sa il desparta de iubita. Amuzat, artistul a relatat pas cu pas momentul despartirii. De asemenea, Mihai Traistariu a marturisit ca a avut o relatie cu…

- Interviul oferit de Andreea Marin la "Vorbeste Lumea" a inceput cu cateva replici spumoase, dupa ce fostul ei coleg de la "Surprize, surprize" a intrebat-o daca se retrage la o manastire. Toate astea, pentru ca vedeta a venit imbracata intr-o rochie neagra mulata si lunga pana aproape de glezne. Eleganta…