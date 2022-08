Stiri pe aceeasi tema

- Planul Rosu de Interventie a fost activat, sambata dimineata, dupa ce un autocar cu ucraineni s-a rasturnat pe E 85, la intrare in comuna Garoafa. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 02.45, in autocarul care venea din Turcia si se indrepta spre Ucraina aflandu-se mame si copii ucraineni. “Polițiștii…

- Turcia a acuzat marti ”mai multe tari membre ale NATO” ca doresc sa prelungeasca razboiul din Ucraina si de asemenea ”doresc sa saboteze” acordul dintre Moscova si Kiev privind exportul cerealelor ucrainene si a ingrasamintelor rusesti, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres. ”Exista in Occident…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a aterizat, vineri, in statiunea Soci, din sudul Rusiei, la Marea Neagra, unde va purta discutii cu omologul sau rus, Vladimir Putin, relateaza CNN. Potrivit unui anunț facut de Kremlin, cei doi lideri planuiesc sa discute in detaliu subiectele cooperarii dintre…

- O nava sub pavilion rusesc a fost arestata in Turcia, la cererea Ucrainei, a anunțat ambasadorul ucrainean de la Ankara, Vasil Bodnar. Oficialul ucrainean a afirmat ca nava, un cargo de 140 de metri lungime sub pavilion rusesc, transporta grau ucrainean furat. Ambasadorul Ucrainei de la Ankara, Vasil…

- Avioanele de lupta si dronele Turciei au patruns ilegal de 760 de ori luna trecuta in spatiul aerian al Greciei, a anuntat, sambata, Statul Major al armatei elene, transmite dpa, conform AGERPRES. In noua randuri, avioanele turce au zburat deasupra insulelor elene, iar in 17 randuri au simulat atacuri…

- Presedintele finlandez Sauli Niinisto a anunțat, marti, ca Turcia a fost de acord sa sprijine aderarea comuna a Finlandei si Suediei la NATO, in prima zi a summitului Aliantei Nord-Atlantice din capitala spaniola, Madrid, relateaza Reuters. Președintele Finlandei, Sauli Niinisto, și premierul Suediei,…

- Peste 270 de persoane care locuiesc in proximitatea unei statiuni turistice din sud-vestul Turciei au trebuit sa fie evacuate dupa ce un incendiu de vegetatie, care a izbucnit marti, s-a extins in acea regiune, a anuntat joi ministrul turc al Agriculturii si Padurilor, Vahit Kirisci, informeaza DPA,…

- Ministrul de Externe al Israelului, Yair Lapid, a cerut luni cetațenilor din Turcia sa plece „cat mai curand posibil” din aceasta țara din cauza amenințarilor care vin dinspre iranieni care planuiesc in mod activ atacuri asupra israelienilor la Istanbul. „Este un pericol real și imediat”, a declarat…