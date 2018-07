Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Postelnicu, in varsta de 65 de ani, a suferit un infarct puternic și nu a mai putut fi salvat. Dumitru Postelnicu era un cunoscut om de afaceri care traia in Vaslui. Adina se afla alaturi de iubitul ei, Glance, in vacanța, in Liban, atunci cand a aflat ca tatal ei a murit. La inmormantarea…

- Cristina Pavel, o fosta concurenta la "Chefi la cutite", a fost victima unui teribil accident in 2016. "A fost grav. Mi-am spart sternul, am zacut, nu am putut sa ma misc. In 2016, 30 noiembrie. Mi-a fost foarte greu, nici acum nu sunt refacuta total. Eram la volan. Am rupt volanul cu pieptul",…

- Andreea BEnicE este consideratE a fi una dintre cele mai frumoase prezen:e feminine din showbizul romanesc. Artista are un corp superb, de"i a trecut prin douE na"teri "i se bucurE "i de un ten perfect, lipsit de imperfec:iuni.

- Celebrul comediant din Noua Zeelanda, Johnny Danger, și-a pierdut viața intr-un accident de motocicleta. Oamenii legii au fost chemați miercuri, in jurul orei 15, in zona podului Auckland Harbour acolo unde a avut loc accidentul. Doua motociclete s-au lovit și in urma impactului, Johnny Danger a…

- Monica Gabor are planuri mari la Hollywood. Vedeta, care traiește de ceva timp o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Mr. Pink, și-a anunțat fanii ca s-a apucat de studiat limba engleza. Monica Gabor a anuntat pe profilul sau de socializare ca s-a inscris la cursuri de limba engleza, la una dintre…

- Dupa moartea Ionelei Prodan, partenerul de viața al acesteia, Toni Antohi, a luat o hotarare radicala. Vrea sa plece din casa in care a locuit cu artista. Vedeta a fost casatorita cu Traian Stanescu, dupa care și-a refacut viața alaturi de Toni.

- 20 de masini de epoca au fost expuse, sambata, la Alba Iulia, la Retro Parada Primaverii, cel mai apreciat autovehicul fiind un Ford Mustang fabricat in 1962, care a circulat in statul american Colorado. Acesta este decapotabil, are cutie automata si clima, transmite corespondentul MEDIAFAX.