- Pandemia de coronavirus ne-a dat tuturor viețile peste cap. Intreg universul activitaților noastre graviteaza acum in jurul a doua cuvinte pe care le intalnim peste tot: STAȚI ACASA! Cum ne pastram echilibrul psihic in timpul acestei crize mondiale fara precedent? Este in firea noastra sa ne cream scenarii…

- Emily Owen, o tanara in varsta de 19 ani din Marea Britanie, a murit pe un pat de spital duminica, 22 martie. Pe 18 martie, ea a incercat sa-și ia viața, dar a fost gasita și transportata de urgența la spital. Peste cateva zile, Emily a murit. Familia ei spune ca izolarea din pricina pandemiei de coronavirus…

- Jojo este una dintre vedetele care au hotarat sa ia masuri in aceasta perioada dificila, cea a pandemiei de Coronavirus. Ea și familia ei au decis impreuna sa stea in casa. Deși nu a trecut foarte mult timp de la luarea acesteia, celebra actrița ii simte deja dorul libertații.

- Mai multe state din lume au declarat stare de urgenta din cauza noului coronavirus si urmeaza sa isi inchida temporar frontierele incepand de maine.Spania urmeaza sa isi inchida de maine frontierele, masura similara cu cele luate de Italia, care la momentul de fata este cea mai afectata tara…

- A.M. este asistenta romanca intr-un oras din nordul Italiei. Lucreaza in sistemul sanitar privat, intr-o clinica pentru batrani si isi mentine optimismul de cand a inceput epidemia. Are in grija un bolnav cu coronavirus, depistat duminica, dar echipamente de protectie ca in spitalele mari nu sunt…

- Nadine Dorries, ministrul britanic al Sanatații, a fost testata pozitiv la noul coronavirus, transmite BBC News. Oficialul se afla in izolare la domiciliu. Dorries, primul parlamentar testat pozitiv la coronavirus, a declarat ca a luat toate masurile de precautie recomandate, dupa ce a aflat ca este…

- Cu toate ca nu avem inca niciun caz de coronavirus iar autoritațile au facut apel la calm, romanii au luat cu asalt magazinele pentru a-și face provizii. "In perioada urmatoare, marile retele comerciale...

- O femeie din Suceava, profesoara de engleza care s-a intors recent din China, a fost izolata in cursul zilei de vineri, 7 februarie, intr-un salon al sectiei de Boli Infectioase a Spitalului Judetean Suceava, cu suspiciunea de coronavirus.